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শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর লেখায় রুমনের কণ্ঠে ‘সুচিত্রা সেন’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর লেখায় রুমনের কণ্ঠে ‘সুচিত্রা সেন’
শহীদ মাহমুদ জঙ্গী ও আশফাকুল বারী রুমন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলা সিনেমার মহানায়িকা বলা হয় সুচিত্রা সেনকে। রূপে, লাবণ্যে আর অভিনয়গুণে বাঙালিদের হৃদয়ে আজও তিনি অমলিন। সেই সুচিত্রা সেনের নামে গান লিখেছেন জনপ্রিয় গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী।

‘সুচিত্রা সেন’ শিরোনামের গানটি গেয়েছেন পার্থিব ব্যান্ডের ভোকাল আশফাকুল বারী রুমন। সুর ও সংগীতায়োজনও তাঁর করা। গতকাল রুমনের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে নতুন এই গান।

গানটি নিয়ে শহীদ মাহমুদ জঙ্গী বলেন, ‘এই গানের মধ্যে সুচিত্রা সেন আছেন, আবার নেইও। আমরা যখন স্কুলে পড়ি, সে সময় সুচিত্রা সেন একটা বিশাল ব্যাপার। আমরা সুচিত্রা সেনকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবেই ভাবতাম। সে সময় নিজের পছন্দের মানুষকে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করত সবাই। হঠাৎ মনে হলো, সেই সময় নিয়ে একটা গান লিখি। এভাবেই সুচিত্রা সেন গানের সৃষ্টি।’

সংগীতশিল্পী আশফাকুল বারী রুমন বলেন, ‘এর আগে জঙ্গী ভাইয়ের লেখা গান গাইলেও সুর করা হয়নি। অনেক ইচ্ছা ছিল তাঁর লেখা গানে সুর করব ও গাইব। একদিন রাতে তিনি ফোন করে জানালেন, আমার জন্য গান লিখেছেন। সেদিনই তাঁর বাসায় গিয়ে লিরিকটা পড়ে ভালো লাগে। একটা ডেমো তৈরি করে ফেলি। জঙ্গী ভাই পছন্দ করলেন সেটা। অবশেষে সবার সামনে গানটি নিয়ে আসতে পারলাম। আশা করি গানটি সবার ভালো লাগবে।’

রুমন জানান, ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি বিভিন্ন অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে সুচিত্রা সেন গানটি প্রকাশ পেয়েছে।

বিষয়:

বাংলা সিনেমাছাপা সংস্করণসংগীতশিল্পীবিনোদনসুচিত্রা সেন
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