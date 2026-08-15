চার ব্যান্ডের কনসার্ট ‘সকারামা’

আর্জেন্টাইন ফুটবলার ক্যানিজিয়ার সম্মানে আয়োজন
ঢাকায় আসছেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার ক্লদিও ক্যানিজিয়া। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে তিনটি ফুটবল বিশ্বকাপ খেলেছেন তিনি। সতীর্থ ছিলেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা, গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতাদের মতো খেলোয়াড়। ক্যানিজিয়াকে সম্মান জানিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে ‘সকারামা’ শিরোনামের কনসার্ট। ১৮ আগস্ট রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে এই কনসার্ট।
সকারামা কনসার্টে পারফর্ম করবে দেশের চার ব্যান্ড—চিরকুট, আর্টসেল, নেমেসিস ও অড সিগনেচার। কনসার্টের খবর জানিয়ে চিরকুট ব্যান্ডের ফেসবুক পেজে লেখা হয়েছে, ‘১৯৯০ এবং ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ কাঁপানো আর্জেন্টাইন সুপারস্টার ক্লদিও ক্যানিজিয়া আসছেন ঢাকায়, ১৮ আগস্ট। কী এক অনবদ্য ডিটারমিনেশন আর অরা নিয়ে খেলতেন তিনি! তাঁর জন্য পারফর্ম করব, সুপার এক্সাইটেড। বিশ্ব ফুটবলের গ্লোরিয়াস এই আইকনকে সেলিব্রেট করতে আয়োজন করা হচ্ছে কনসার্ট সকারামা, যেখানে চিরকুট লাইভ গাইবে ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে।’
নেমেসিস বলেছে, ‘আসছে দারুণ এক মুহূর্ত। প্রিয় মানুষের সম্মানে, প্রিয় ব্যান্ডগুলোর সঙ্গে। দেখা হবে ১৮ আগস্ট।’
সকারামা কনসার্টটি আয়োজন করছে লিংক ৩ ও অ্যাফরডেবল ভেঞ্চার লিমিটেড। ১৮ আগস্ট বেলা ৩টা থেকে শুরু হবে এই কনসার্ট। আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ফটুবলার ক্লদিও ক্যানিজিয়া। কনসার্টে উপস্থিত ১০০ জন ভাগ্যবান দর্শক পাবেন ক্যানিজিয়ার সঙ্গে কথা বলা, অটোগ্রাফ নেওয়া ও ছবি তোলার সুযোগ।
ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে সকারামা কনসার্টের অগ্রিম টিকিট বিক্রি। তিন ক্যাটাগরিতে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার টাকা (সিলভার), ৩ হাজার টাকা (গোল্ড) এবং ১০ হাজার টাকা (প্লাটিনাম)। অনলাইন টিকিট প্ল্যাটফর্ম টিকিফাইতে পাওয়া যাচ্ছে টিকিট।
দীপ্ততে আসছে বাংলা ভাষায় ডাবিং করা নতুন তুর্কি ড্রামা সিরিজ ‘কারা সেভদা’। ভালোবাসা, আত্মত্যাগ ও পারিবারিক রহস্যের এই আবেগঘন কাহিনির বাংলায় নাম রাখা হয়েছে ‘অনন্ত ভালোবাসা’। প্রচার শুরু হচ্ছে আজ থেকে।১৯ মিনিট আগে
শেষ হয়ে গেছে অ্যানিমেশন সিরিজ গোপাল ভাঁড়—এক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন খবর। গোপাল ভাঁড় শেষ হওয়ার খবরে নেটিজেনরা আবেগঘন পোস্ট দিলেও আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছিল না চ্যানেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।৩২ মিনিট আগে
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার জন্য ২০২১ সালে মা ম্যান্ডি টিফির সঙ্গে মিলে ওয়ান্ডারমাইন্ড গ্লোবাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন পপতারকা সেলেনা গোমেজ। তবে প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মাথায় এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতায় পড়েছেন তিনি।৩৪ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার লা ট্রোব ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ‘ডক্টর অব লেটার্স’ পেলেন অভিনেত্রী রানী মুখার্জি। সিনেমায় সাবলীল অভিনয়, চলচ্চিত্রকে সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা ও মানবিক বিভিন্ন উদ্যোগে পাশে থাকার জন্য এই সম্মাননা দেওয়া হয় তাঁকে।১২ ঘণ্টা আগে