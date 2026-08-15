Ajker Patrika
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শেষ হওয়ার গুঞ্জন উড়িয়ে আসছে গোপাল ভাঁড়ের নতুন পর্ব

বিনোদন ডেস্ক
শেষ হওয়ার গুঞ্জন উড়িয়ে আসছে গোপাল ভাঁড়ের নতুন পর্ব
অ্যানিমেশন সিরিজ ‘গোপাল ভাঁড়’-এর দৃশ্য

শেষ হয়ে গেছে অ্যানিমেশন সিরিজ গোপাল ভাঁড়—এক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন খবর। গোপাল ভাঁড় শেষ হওয়ার খবরে নেটিজেনরা আবেগঘন পোস্ট দিলেও আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছিল না চ্যানেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। অবশেষে গতকাল শুক্রবার সনি ৮ ঘোষণা করল, ১৫ আগস্ট শনিবার বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে প্রচারে আসবে গোপাল ভাঁড়ের নতুন পর্ব।

২০১৫ সালে সনি ৮ চ্যানেলে শুরু হয়েছিল গোপাল ভাঁড়ের প্রচার। ভাঁড় অর্থ হলো যারা মজার মজার কথা বলে বা মজার ঘটনা ঘটিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়। গোপাল ভাঁড় ছিল তেমনই একজন মানুষ। তবে শুধু হাসির মধ্যে আটকে থাকেনি গোপাল ভাঁড়।

নিখাদ হাস্যরস, বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষণীয় বার্তার জন্য বাঙালি দর্শকদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় এই কার্টুন সিরিজ। প্রতিটি পর্বে দেখা যায় কীভাবে গোপাল তার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে রাজ্যের জটিল সমস্যার সমাধান করে, ক্ষমতালোভী মন্ত্রীর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। মানুষ বাস্তবে যেমন সমাজব্যবস্থা দেখতে চায়, তারই কিছুটা প্রতিফলন এই কার্টুনে দেখা যায়।

ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয় গোপাল ভাঁড়। ইউটিউবেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে সিরিজটির।

গত জুলাইয়ে ১ হাজার ২৬৮তম পর্ব প্রচারের পর হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় গোপাল ভাঁড়ের নতুন পর্ব। টিভি চ্যানেল ও ইউটিউব—কোথাও প্রকাশ করা হচ্ছিল না নতুন পর্ব। এমন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় গোপাল ভাঁড়ের একটি পর্বের দৃশ্য। যেখানে দেখা যায়, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে গোপাল ভাঁড়। তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে গোপালের স্ত্রী, নাতি-নাতনি, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজ্যসভার সদস্যরা। সেই দৃশ্যের সূত্র ধরে গুঞ্জন ছড়ায়, শেষ হয়ে গেছে গোপাল ভাঁড়। যদিও ভাইরাল হওয়া দৃশ্যটি পুরোনো পর্বের।

এ ছাড়া সনি ৮ চ্যানেলের নীরবতা গোপাল ভাঁড় শেষ হওয়ার গুঞ্জন আরও বাড়িয়ে দেয়। অবশেষে কার্টুন সিরিজের নতুন পোস্টার শেয়ার করে নতুন পর্বের ঘোষণা দিল সনি ৮।

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