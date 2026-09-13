প্রথম পাঞ্জাবি শিল্পী হিসেবে ওয়েম্বলিতে ইতিহাস গড়লেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ

বিশ্বখ্যাত লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের বিখ্যাত তোরণের নিচে শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল পাঁচটি শব্দ—‘পাঞ্জাবি আ গেয়ে ওয়েম্বলি ওয়ে!’ (ওয়েম্বলিতে এসে গেছে পাঞ্জাবিরা!)।
ভারতীয় সুরসংগীত ও চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় তারকা দিলজিৎ দোসাঞ্জ সাধারণত তাঁর প্রতিটি কনসার্ট শুরু করেন এই হুংকার দিয়ে। তবে শনিবার রাতের ঘটনাটি ছিল একেবারেই ঐতিহাসিক। ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, দিলজিৎ দোসাঞ্জই প্রথম পাঞ্জাবি সংগীতশিল্পী, যিনি প্রধান শিল্পী (হেডলাইনার) হিসেবে ঐতিহাসিক এই স্টেডিয়ামে একক কনসার্ট পরিবেশন করলেন।
মঞ্চে ভক্তদের উদ্দেশে আবেগঘন কণ্ঠে দিলজিৎ বলেন, ‘এই মুহূর্তটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।’
ভাংড়ার তালে স্টেডিয়ামজুড়ে তখন উল্লাসে ফেটে পড়েন হাজার হাজার দর্শক। দিলজিৎ তাঁর ‘জি. ও. এ. টি’ (G. O. A. T.) থেকে শুরু করে ‘লাভার’-এর মতো হিট গানগুলো পরিবেশন করে মাত করে দেন পুরো প্রাঙ্গণ।
গত দুই দশক ধরে বিশ্বজুড়ে নিজস্ব এক সুবিশাল ভক্তকুল গড়ে তুলেছেন দিলজিৎ। ব্রিটিশ পপ তারকা এড শিরানের সঙ্গে যৌথ পারফরম্যান্স থেকে শুরু করে আমেরিকান টক-শো হোস্ট জিমি ফ্যালনের সঙ্গে ভাংড়ার নাচ—সবখানেই নিজের মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। ফ্যালন তাঁকে প্রকাশ্যে ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাঞ্জাবি শিল্পী’ বলে অভিহিত করেছিলেন।
শনিবারের এই ঐতিহাসিক পরিবেশনা আন্তর্জাতিক সংগীতাঙ্গনে তাঁর অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করল।
কনসার্টের দিন দুপুর থেকেই লন্ডনের ওয়েম্বলির বাইরে জমতে শুরু করেছিলেন ভক্তরা। উপস্থিত দর্শকদের সিংহভাগই ছিলেন দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত।
দিলজিৎকে নিয়ে ভক্তদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এক ভক্ত বিবিসিকে বলেন, ‘আমাদের কাছে তাঁর অবস্থান মাইকেল জ্যাকসন বা ম্যাডোনার পর্যায়ে। তিনি দেখতে যেমন সুপুরুষ, ব্যক্তিত্বেও তেমনি বিনয়ী।’
রাত ৮টার কিছু পর ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবি পোশাকে যখন তিনি মঞ্চে ওঠেন, তখন ৯০ হাজার আসনবিশিষ্ট স্টেডিয়ামজুড়ে তৈরি হয় অভূতপূর্ব উন্মাদনা। পরবর্তী আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে তার অবিরাম পারফরম্যান্স। ‘হাস হাস’ ও ‘বর্ন টু শাইন’-এর মতো দ্রুতলয়ের গানের সঙ্গে নাচের কোরিওগ্রাফিতে দর্শকদের বুঁদ করে রাখেন এই শিল্পী। দেশীয় পাঞ্জাবি লোকসংগীতের সুরের সঙ্গে র্যাপ ও হিপ-হপের অসাধারণ সংমিশ্রণে স্টেডিয়ামজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয় তার কণ্ঠ।
কনসার্টজুড়ে দর্শকেরা হাতে আলো জ্বালিয়ে, গান গেয়ে এবং নাচের মাধ্যমে শিল্পীর সঙ্গে সুর মেলান। স্টেডিয়ামের সামনের অংশে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকেরা দিলজিতের প্রতিটি নাচের মুদ্রা অনুকরণ করছিলেন, যা দেখতে অনেকটা ভারতীয় বিয়ের উৎসবের মতো লাগছিল।
বিশাল আয়োজনের পরেও ভক্তদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত হওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা আবারও প্রমাণ করেন দিলজিৎ। পারফরম্যান্সের একপর্যায়ে তিনি ছোট শিশু থেকে শুরু করে এক প্রবীণ নারী ভক্তকে মঞ্চে ডেকে নেন, তাঁদের সঙ্গে সেলফি তোলেন এবং উপহার দেন।
স্টেডিয়ামের একদম পেছনের সারিতে বসা দর্শকদের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ‘যারা পেছনে আছেন, তাঁদের হৃদয় অনেক বড়।’ দর্শকদের তাঁদের জন্য করতালি দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
একই সঙ্গে ভারতের ভক্তদের জন্য এক বড় সুখবর দেন এই তারকা। আগামী নভেম্বরে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একটি কনসার্টে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।
কনসার্টের শেষভাগে পরিবেশিত হয় তাঁর আবেগঘন গান ‘ম্যায় হুঁ পাঞ্জাবি’ (আমিই পাঞ্জাবি)। জমকালো আতশবাজির মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই স্মরণীয় রাত।
কনসার্ট শেষে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অমিত ও রানি নামের এক দম্পতি বিবিসিকে বলেন, ‘এটি এক অবিশ্বাস্য শো ছিল! এনার্জি ও পরিবেশ ছিল এককথায় অতুলনীয়। আমরা দিলজিতের ভক্ত এবং যুক্তরাজ্যে তাঁর সব কনসার্টেই গিয়েছি। কিন্তু আজকের ঘটনাটি ছিল একেবারেই অন্যরকম—ইতিহাসের অংশ হওয়ার মতো মুহূর্ত।’
তাঁরা আরও যোগ করেন, এটি কেবল এক অনন্য অভিজ্ঞতাই নয়, পুরো পাঞ্জাবি সংস্কৃতির জন্যই উদ্যাপনের এক মহাসময়।
দিলজিৎ দোসাঞ্জ বরাবরই নতুন ইতিহাস গড়তে ভালোবাসেন। পাঞ্জাবের এক সাধারণ গ্রাম থেকে উঠে আসা এই তরুণ ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী ‘কোচেল্লা’ সংগীত উৎসবে পারফর্ম করা প্রথম পাঞ্জাবি গায়ক হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন। পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় পাঞ্জাবি পোশাকে ‘মেট গালা’-তেও আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁর।
আমেরিকা ও ইউরোপজুড়ে তাঁর একক কনসার্টের টিকিট মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়। সিয়া এবং এড শিরানের মতো বৈশ্বিক পপ তারকাদের সঙ্গেও তিনি যৌথভাবে গান গেয়েছেন।
দিলজিতের সাফল্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো তাঁর শিকড়ের প্রতি গভীর আনুগত্য। তিনি সর্বদা পাঞ্জাবি সংস্কৃতিকে ধারণ করেন, সগৌরবে পাগড়ি পরিধান করেন এবং মাতৃভাষায় গান গান।
সংগীতের পাশাপাশি বলিউডের চলচ্চিত্র জগতেও তিনি একজন জনপ্রিয় অভিনেতা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সেনসেশন।
টেইলর সুইফট ও কোল্ডপ্লে-র মতো বিশ্বসংগীতের রথী-মহারথীদের পদচারণায় মুখরিত ওয়েম্বলির যে মঞ্চে এবার তিনি উঠলেন, তা দিলজিৎ এবং তাঁর কোটি ভক্তের কাছে পাঞ্জাবি সংগীত ও সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক জয়যাত্রা।
মঞ্চে ওঠার ঠিক আগে বিবিসি-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে দিলজিৎ বলেন, ‘যখন আমরা এই ভেন্যু বুক করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম, সবাই বলেছিল—“আরেকবার ভেবে দেখো, এটি একটি বিশাল স্টেডিয়াম”। আমি বলেছিলাম, “যা হওয়ার হবে, আমরা দেখব। আমি চাই আমাদের মানুষ আনন্দ পাক এবং গর্বের সঙ্গে বলুক—হ্যাঁ, আমরাও এটা করতে পারি!”’
পূর্ববর্তী রথী-মহারথীদের পথ অনুসরণ করার অনুভূতি প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘হ্যারি স্টাইলসের মতো শিল্পীদের জন্য এই মঞ্চে পারফর্ম করা খুব সাধারণ বিষয় হতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত বিশেষ। একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে এসে ওয়েম্বলির মতো জায়গায় পৌঁছানো সত্যিই অনেক বড় একটি অর্জন।’
‘আমি ভীষণ তৃপ্ত ও আনন্দিত। নিজের দেশের মানুষের জন্য, আগামী প্রজন্মের জন্য আমার ভীষণ ভালো লাগছে,’ যোগ করেন দিলজিৎ।
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