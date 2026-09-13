Ajker Patrika
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নতুন জেমস বন্ড সিনেমার চিত্রনাট্য প্রস্তুত

বিনোদন ডেস্ক
নতুন জেমস বন্ড সিনেমার চিত্রনাট্য প্রস্তুত
চিত্রনাট্যকার স্টিভেন নাইট। ছবি: সংগৃহীত

ড্যানিয়েল ক্রেগের বিদায়ের পর রুপালি পর্দায় কে হচ্ছেন পরবর্তী জেমস বন্ড—তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা জল্পনাকল্পনা চলছে। পরবর্তী জেমস বন্ড অভিনেতার নাম এখনো জানা না গেলেও সিনেমাটির বড় আপডেট পাওয়া গেল চিত্রনাট্যকার স্টিভেন নাইটের কাছে। তিনি জানিয়েছেন, নতুন জেমস বন্ড সিনেমার চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়া লেখার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের গ্রেটেস্ট হিটস রেডিওতে জো বলের উপস্থাপনায় এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেন স্টিভেন নাইট। চিত্রনাট্যের খসড়া শেষ হয়েছে কি না জানতে চাওয়া হলে তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’, ‘আ থাউজেন্ড ব্লোজ’, ‘হাউস অব গিনেস’ সিরিজ ও ‘ইস্টার্ন প্রমিজেস’, ‘লক’, ‘স্পেনসার’সহ অনেক আলোচিত সিনেমার চিত্রনাট্য লিখে সাফল্য পেয়েছেন স্টিভেন নাইট। ‘ডার্টি প্রিটি থিংস’ সিনেমার জন্য পেয়েছিলেন অস্কার মনোনয়ন। নতুন জেমস বন্ড সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধেই।

বন্ড সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার সুযোগকে স্বপ্নের চেয়েও বড় কিছু হিসেবে বর্ণনা করেছেন স্টিভেন নাইট। তিনি বলেন, ‘কাজটা করতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। এটি লেখার সুযোগ পাওয়া অনেক সম্মানের। আমার বিশ্বাস, সিনেমাটি দুর্দান্ত কিছু হতে যাচ্ছে। সত্যিই অসাধারণ একটি সিনেমা উপহার পাবে দর্শক।’

আশা করা হচ্ছে, চিত্রনাট্যের কাজ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী জেমস বন্ড অভিনেতার নাম ঘোষণা করবে আমাজন এমজিএম স্টুডিওস। চিত্রনাট্যকার স্টিভেন নাইট ও অভিনেতা গ্যারি ওল্ডম্যান স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, অডিশনের মাধ্যমে ইতিমধ্যে নতুন জেমস বন্ডকে চূড়ান্ত করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এখন কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা।

জেমস বন্ড সিরিজের নতুন সিনেমাটি পরিচালনা করবেন ডেনিস ভিলনুভ। বছরের শেষভাগের কোনো জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বন্ডের নাম বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচন করা হতে পারে বলে ধারণা করছেন চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

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