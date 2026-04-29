Ajker Patrika
হলিউড

জুলাইয়ে আসছে ‘এনোলা হোমস থ্রি’

বিনোদন ডেস্ক
জুলাইয়ে আসছে ‘এনোলা হোমস থ্রি’
‘এনোলা হোমস থ্রি’ সিনেমার ফার্স্টলুকে মিলি ববি ব্রাউন। ছবি: সংগৃহীত

জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমসের বোন এনোলা হোমস দুঁদে গোয়েন্দা। তার রহস্যময় অভিযান নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘এনোলা হোমস’ নামের দুটি সিনেমা। এবার আসছে সিনেমাটির তৃতীয় পর্ব। সম্প্রতি ফার্স্টলুক প্রকাশ করে ‘এনোলা হোমস থ্রি’ সিনেমার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করল নেটফ্লিক্স।

আগামী ১ জুলাই মুক্তি পাবে এনোলা হোমস থ্রি। এ পর্বেও প্রধান চরিত্রে পাওয়া যাবে অভিনেত্রী মিলি ববি ব্রাউনকে। শার্লক হোমস হিসেবে দেখা যাবে হেনরি কাভিলকে এবং হোমস পরিবারের প্রধান নারী সদস্যের ভূমিকায় থাকছেন হেলেনা বোনহ্যাম কার্টার। এ ছাড়া টেউসবারির চরিত্রে লুই পার্ট্রিজ ও ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন হামিশ প্যাটেল।

নেটফ্লিক্সের এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এর চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক যুক্ত হয়েছেন এনোলা হোমস থ্রি সিনেমার সঙ্গে। চিত্রনাট্য লিখেছেন জ্যাক থর্ন আর পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন ফিলিপ বারান্তিনি।

নতুন পর্বে এনোলা হোমসের অভিযান মাল্টায়। নতুন রহস্যের সন্ধানে সেখানে যায় এনোলা। রহস্য ভেদ করতে গিয়ে নিজেই পড়ে যায় বিপদে। ব্যক্তিগত আর পেশাগত জটিলতা একাকার হয়ে যায়। এমন সংকটের মুখে আগে কখনো পড়তে হয়নি তাকে। এনোলা হোমস থ্রিতে এমন গল্প দেখা যাবে বলে জানিয়েছে নেটফ্লিক্স।

বিষয়:

ওটিটিচলচ্চিত্রনেটফ্লিক্সহলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

