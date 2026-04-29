Ajker Patrika
বিনোদন

‘গরবিনী মা’ সম্মাননা পাচ্ছেন কোনাল, পলাশ ও ফারিণের মা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মায়ের সঙ্গে কোনাল, পলাশ ও তাঁর মা এবং মায়ের সঙ্গে ফারিণ। ছবি: সংগৃহীত

আগামী ১০ মে বিশ্ব মা দিবসে রাজধানীর রাওয়া কনভেনশন হলে দেওয়া হবে ‘গরবিনী মা সম্মাননা’। বাংলাদেশের প্রশাসন, আইন-বিচার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনের সফল সন্তানদের মায়েদের পাশাপাশি একজন মেধাবী মায়ের হাতে এই সম্মাননা পদক তুলে দেওয়া হবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে এ বছর সম্মাননা দেওয়া হবে সংগীতশিল্পী কোনালের মা সায়মা মনির মিনু, অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশের মা ফাতেমা আক্তার কাজল ও অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণের মা সৈয়দা শারমিনকে।

রাজধানীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আয়োজনে এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে এক যুগ ধরে দেওয়া হচ্ছে গরবিনী মা সম্মাননা। এ বছর হবে ১৩তম আয়োজন। ১০ জন মায়ের হাতে গরবিনী মা সম্মাননা ২০২৬ তুলে দেবেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও বিশেষ অতিথি নরসিংদী-৫ আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো. আশরাফ উদ্দিন বকুল। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্তী।

এই আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা আশীষ কুমার চক্রবর্তী বলেন, ‘দেখতে দেখতে গরবিনী মা সম্মাননা দেশের প্রতিষ্ঠিত ও সফল সন্তানদের কাছে কাঙ্ক্ষিত সম্মাননায় পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর ১০ জন মায়ের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হচ্ছে। গর্বিত মায়েদের সম্মান জানাতে আমাদের এই আয়োজন ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।’

সংগীতশিল্পী কোনাল বলেন, ‘শিল্পী হিসেবে আমি নানা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছি। আমার কৃতিত্বের জন্য এবার আমার মাকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। সন্তান হিসেবে এটা আমার জন্য অনেক আনন্দের, অনেক বড় এক পাওয়া। আমার মাকে সম্মানীত করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।’

অভিনেতা পলাশ বলেন, ‘আমার মায়ের হাতে এই সম্মাননা হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। কারণ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আমার মা।’

