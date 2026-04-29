‘গরবিনী মা’ সম্মাননা পাচ্ছেন কোনাল, পলাশ ও ফারিণের মা

আগামী ১০ মে বিশ্ব মা দিবসে রাজধানীর রাওয়া কনভেনশন হলে দেওয়া হবে ‘গরবিনী মা সম্মাননা’। বাংলাদেশের প্রশাসন, আইন-বিচার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনের সফল সন্তানদের মায়েদের পাশাপাশি একজন মেধাবী মায়ের হাতে এই সম্মাননা পদক তুলে দেওয়া হবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে এ বছর সম্মাননা দেওয়া হবে সংগীতশিল্পী কোনালের মা সায়মা মনির মিনু, অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশের মা ফাতেমা আক্তার কাজল ও অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণের মা সৈয়দা শারমিনকে।
রাজধানীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আয়োজনে এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে এক যুগ ধরে দেওয়া হচ্ছে গরবিনী মা সম্মাননা। এ বছর হবে ১৩তম আয়োজন। ১০ জন মায়ের হাতে গরবিনী মা সম্মাননা ২০২৬ তুলে দেবেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও বিশেষ অতিথি নরসিংদী-৫ আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো. আশরাফ উদ্দিন বকুল। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্তী।
এই আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা আশীষ কুমার চক্রবর্তী বলেন, ‘দেখতে দেখতে গরবিনী মা সম্মাননা দেশের প্রতিষ্ঠিত ও সফল সন্তানদের কাছে কাঙ্ক্ষিত সম্মাননায় পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর ১০ জন মায়ের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হচ্ছে। গর্বিত মায়েদের সম্মান জানাতে আমাদের এই আয়োজন ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।’
সংগীতশিল্পী কোনাল বলেন, ‘শিল্পী হিসেবে আমি নানা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছি। আমার কৃতিত্বের জন্য এবার আমার মাকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। সন্তান হিসেবে এটা আমার জন্য অনেক আনন্দের, অনেক বড় এক পাওয়া। আমার মাকে সম্মানীত করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।’
অভিনেতা পলাশ বলেন, ‘আমার মায়ের হাতে এই সম্মাননা হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। কারণ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আমার মা।’
দুই বছর আগে ‘ফ্ল্যাশব্যাক’ দিয়ে টালিউড সিনেমায় নাম লেখান চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন বাংলাদেশের নির্মাতা রাশেদ রাহা। ২০২৪ সালে শুটিং শেষ হলেও মুক্তির কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না সিনেমাটির। অবশেষে নির্মাতা জানালেন, আগামী মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার...১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘদিন ধরে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন অভিনেতা মাজনুন মিজান। সেখানে নির্মাণের পাশাপাশি অভিনয় করছেন নাটকে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় দুটি নাটকের অভিনয় শুরু করেছেন মাজনুন মিজান। দুটি নাটকেই তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছেন তাহমিনা সুলতানা মৌ। ‘পেয়িং গেস্ট’ ও ‘গরিবের মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায়’ নামের নাটক দুটি পরিচালনা করছেন..২ ঘণ্টা আগে
সাধারণত কোনো সিনেমার রিভিউ খারাপ হলে বক্স অফিসে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিন্তু মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক ‘মাইকেল’-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টো। এর চিত্রনাট্য ও নির্মাণের ধরন নিয়ে সমালোচকদের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে দর্শক দারুণভাবে লুফে নিয়েছেন প্রিয় শিল্পীর এই জীবনী।৩ ঘণ্টা আগে
অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, তৈরি হবে থ্রি ইডিয়টসের সিকুয়েল। গত ফেব্রুয়ারিতে নির্মাতা রাজকুমার হিরানি জানিয়েছিলেন, চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করছেন তিনি। এবার সিকুয়েল নির্মাণের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন আমির খান।১৩ ঘণ্টা আগে