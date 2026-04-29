দুই বাংলায় মুক্তি পাবে বুবলী অভিনীত ‘ফ্ল্যাশব্যাক’

দুই বছর আগে ‘ফ্ল্যাশব্যাক’ দিয়ে টালিউড সিনেমায় নাম লেখান চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন বাংলাদেশের নির্মাতা রাশেদ রাহা। ২০২৪ সালে শুটিং শেষ হলেও মুক্তির কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না সিনেমাটির। অবশেষে নির্মাতা জানালেন, আগামী মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সিনেমাটি মুক্তি দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশেও ফ্ল্যাশব্যাক মুক্তির আলোচনা হচ্ছে বলে জানান রাশেদ রাহা।
আজকের পত্রিকাকে রাশেদ রাহা বলেন, ‘নানা কারণে ফ্ল্যাশব্যাক সিনেমার মুক্তি আটকে ছিল। তবে সিনেমাটি মুক্তির জন্য এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শিগগির দর্শক সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পারবে। ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সেখানে মুক্তির পরিকল্পনা করছি। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হবে। এরপরই শুরু হবে বাংলাদেশে মুক্তির প্রক্রিয়া।’
ফ্ল্যাশব্যাক সিনেমায় বুবলীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের পরিচালক-অভিনেতা কৌশিক গাঙ্গুলি ও অভিনেতা সৌরভ দাস। থ্রিলারধর্মী সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন খায়রুল বাসার নির্ঝর। দুই বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল সিনেমার টিজার।
ফ্ল্যাশব্যাক সিনেমায় বুবলী অভিনীত চরিত্রের নাম শ্বেতা। কৌশিক গাঙ্গুলি ও সৌরভকে দেখা যাবে যথাক্রমে অঞ্জন ও ডিকে চরিত্রে। মঞ্চ থেকে দীর্ঘদিন দূরে রয়েছে জনপ্রিয় অভিনেতা অঞ্জন। সমাজের স্রোতে বয়ে চলেছে ভবঘুরে ডিকের জীবন। অন্যদিকে রয়েছে চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্বেতা। ভাগ্যের লিখনে একসময় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা তিন চরিত্রের দেখা হয়। পাহাড়ি জনপদে তিন চরিত্রের জীবন কোন পথে বাঁক নেবে তা জানা যাবে ফ্ল্যাশব্যাক-এর গল্পে। সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও কাজী জাফরিন মুন।
এদিকে ৮ মে দেশে মুক্তি পাচ্ছে বুবলী অভিনীত সিনেমা ‘সর্দারবাড়ির খেলা’। লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য লাঠিখেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে সর্দারবাড়ির খেলা। পর্দায় উঠে আসবে লাঠিয়ালদের সংগ্রামী জীবনের কাহিনি। সরকারি অনুদানে নির্মিত সিনেমাটি বানিয়েছেন রাখাল সবুজ। এতে বুবলীর সঙ্গে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন জিয়াউল রোশান। আরও আছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, আজাদ আবুল কালাম প্রমুখ।
মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হলেও সর্দারবাড়ির খেলা সিনেমার প্রচারে দেখা যায়নি বুবলীকে। এ বছরের শুরু থেকেই শোনা যাচ্ছে দ্বিতীয়বারের মতো মা হতে চলেছেন বুবলী। তবে বিষয়টি বারবার পাশ কাটিয়ে গেছেন নায়িকা, স্পষ্ট কোনো উত্তর দেননি। গুঞ্জন আছে, সন্তান জন্ম দিতে গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন বুবলী।
