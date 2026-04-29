অস্ট্রেলিয়ায় দুই নাটকের শুটিংয়ে মাজনুন মিজান ও মৌ

দীর্ঘদিন ধরে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন অভিনেতা মাজনুন মিজান। সেখানে নির্মাণের পাশাপাশি অভিনয় করছেন নাটকে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় দুটি নাটকের অভিনয় শুরু করেছেন মাজনুন মিজান। দুটি নাটকেই তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছেন তাহমিনা সুলতানা মৌ। ‘পেয়িং গেস্ট’ ও ‘গরিবের মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায়’ নামের নাটক দুটি পরিচালনা করছেন আল হাজেন।
গতকাল নাটকের শুটিং স্পট থেকে একাধিক ছবি শেয়ার করে নতুন এই নাটকের খবর জানান মাজনুন মিজান। এতে আরও অভিনয় করছেন স্বর্ণলতা। আহসান আলমগীরের চিত্রনাট্যে নির্মিত হচ্ছে নাটক দুটি।
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে গেছেন মৌ। যাওয়ার আগেই কথা হয়েছিল নাটক দুটিতে অভিনয়ের ব্যাপারে। সেখানে গিয়ে শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন তিনি। মৌ বলেন, ‘দুটি নাটকের দুই রকম গল্প। আমার চরিত্র দুটিও ভিন্ন। লোকেশনে বৈচিত্র্য আছে। শুটিং করে ভীষণ ভালো লাগছে। কাজ দুটি ভীষণ উপভোগ করছি।’
মৌ আরও বলেন, ‘নির্মাতা আল হাজেনের পরিচালনায় ধারাবাহিকে অভিনয় করেছি। যত্ন নিয়ে কাজ করেন তিনি। দর্শকেরা কী ধরনের গল্প চান তা তিনি বোঝেন। এবারও দর্শকদের কথা মাথায় রেখে গল্প নির্বাচন করেছেন তিনি। আশা করছি দর্শক পছন্দ করবেন।’
মাজনুন মিজান জানিয়েছেন, সিডনি শহরে শুটিং হচ্ছে নাটকের। গল্পের চাহিদা অনুযায়ী শহরতলি ও এর আশপাশের বিভিন্ন লোকেশন বেছে নেওয়া হয়েছে। নাটক দুটির প্রচার সময় ও মাধ্যম পরে জানানো হবে।
সাধারণত কোনো সিনেমার রিভিউ খারাপ হলে বক্স অফিসে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিন্তু মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক ‘মাইকেল’-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টো। এর চিত্রনাট্য ও নির্মাণের ধরন নিয়ে সমালোচকদের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে দর্শক দারুণভাবে লুফে নিয়েছেন প্রিয় শিল্পীর এই জীবনী।১ ঘণ্টা আগে
অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, তৈরি হবে থ্রি ইডিয়টসের সিকুয়েল। গত ফেব্রুয়ারিতে নির্মাতা রাজকুমার হিরানি জানিয়েছিলেন, চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করছেন তিনি। এবার সিকুয়েল নির্মাণের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন আমির খান।১১ ঘণ্টা আগে
দেশের পর্যটনশিল্পকে আরও জনপ্রিয় করতে শুরু হয়েছে ‘চলো ঘুরে আসি’ শিরোনামের এক নতুন উদ্যোগ। এই প্রকল্পে ভ্রমণভিত্তিক গল্প নিয়ে তৈরি হবে ১০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তাতে অভিনয় করবেন নতুন শিল্পীরা। শিল্পী নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবেন নির্মাতা অনিমেষ আইচ, অভিনেত্রী নাজনীন হাসান চুমকী ও রিচি সোলায়মান।১ দিন আগে
২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন বিভাগে সেরাদের দেওয়া হচ্ছে আনন্দমেলা অ্যাওয়ার্ড। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আনন্দমেলার ব্যানারে দেওয়া হয় এই সম্মাননা পদক। আগামী ২৫ ও ২৬ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে হলিউড সাইনসংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে ‘আনন্দ মেলা অ্যাওয়ার্ড ২০২৬’।১ দিন আগে