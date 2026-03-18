Ajker Patrika
সিনেমা

নকলের অভিযোগে যা বললেন দম সিনেমার নির্মাতা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দম সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

টিজার রিলিজের পর আফরান নিশোর ‘দম’ সিনেমার সঙ্গে তুলনা শুরু হয় ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া মালয়ালম সিনেমা ‘দ্য গট লাইফ’-এর সঙ্গে। অনেকে মনে করছেন দ্য গট লাইফ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত হয়েছে দম। দমের টিজার ও ট্রেলার প্রকাশের পর বেশ কিছু দৃশ্যের সঙ্গে দ্য গট লাইফের মিল খুঁজে বের করেন নেটিজেনরা। তবে দম সিনেমার নির্মাতা রেদওয়ান রনি বিষয়টি অস্বীকার করে জানালেন, কোনো সিনেমা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দম নির্মাণ করেননি তিনি।

দম সিনেমার সংবাদ সম্মেলনে অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৩ সালের শেষদিকে ঘোষণা হয়েছিল দম সিনেমার। সে সময় জানানো হয়েছিল সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে রেদওয়ান রনির দম সিনেমার কাহিনি। নকলের অভিযোগ শোনার পর সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন রনি। গত মঙ্গলবার দম সিনেমার সংবাদ সম্মেলনে রেদওয়ান রনি বলেন, ‘সিনেমার ঘোষণা দেওয়ার সময় জানিয়েছিলাম, সত্য ঘটনা অবলম্বনে একটা সারভাইভাল গল্প আমরা বানাচ্ছি। যে সিনেমার সঙ্গে এর মিল খোঁজা হচ্ছে, সেটি মুক্তি পেয়েছে তারও বছর খানেক পর, তাহলে আমি কি টাইম ট্রাভেল করে এ সিনেমা দেখে এসেছি? অনেক বাংলা সিনেমায় মতিঝিলের শাপলা চত্বর দেখানো হয়েছে, তাহলে কি এসব সিনেমা একটা আরেকটার নকল? আসলে সিনেমা না দেখে কোনো কিছু মন্তব্য করা উচিত নয়।’

রেদওয়ান রনি জানান, একটি পত্রিকার ঈদসংখ্যা থেকে তিনি খুঁজে পান দম সিনেমার গল্প। এই সিনেমা দিয়ে ১০ বছর পর চলচ্চিত্র নির্মাণে ফিরলেন রেদওয়ান রনি। দমে আফরান নিশোর সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, পূজা চেরি প্রমুখ।

দম প্রযোজনা করছে এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে ইউ গ্রেডে ছাড়পত্র পেয়েছে দম। প্রযোজক শাহরিয়ার জানান, ঈদের দিন থেকে প্রথম দুই-তিন সপ্তাহ শুধু মাল্টিপ্লেক্সে চলবে। কারণ জানিয়ে এই প্রযোজক বলেন, ‘আমাদের দেশে মাল্টিপ্লেক্সে যে নিয়মে সিনেমা চলে, সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলোতে তেমন কোনো নিয়ম নেই। এই কারণে আমার মতো অনেকের সিনেমা পাইরেসি হচ্ছে। গত বছর রিলিজের কয়েক দিনের মধ্যে তাণ্ডব এইচডি কপিতে পাইরেসি হয়ে যায়। এ জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা, প্রথম দুই-তিন সপ্তাহ শুধু মাল্টিপ্লেক্সে দম চলবে।’

দমসহ এই রোজার ঈদে মুক্তি নিশ্চিত করেছে পাঁচটি সিনেমা। অন্য সিনেমাগুলো হলো ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’, ‘বনলতা এক্সপ্রেস’, ‘রাক্ষস’ এবং ‘প্রেশার কুকার’।

যুদ্ধ এড়াতে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল ইরান, ‘অভিভূত’ হয়েছিল ব্রিটিশরা

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

ইরান ও ইউক্রেনের পর আরও এক যুদ্ধের মেঘ জমছে

সান্তাহারে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ৯ বগি লাইনচ্যুত, উত্তরের ৫ জেলার সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে হাত ছিল ইসরায়েলের: গোপন নথি প্রকাশ

পাঠকের আগ্রহ

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

সম্পর্কিত

নকলের অভিযোগে যা বললেন দম সিনেমার নির্মাতা

নকলের অভিযোগে যা বললেন দম সিনেমার নির্মাতা

‘অন্য কারও গল্পে’ মিফতাহ জামান

‘অন্য কারও গল্পে’ মিফতাহ জামান

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

অভিনেতা শামস সুমনের জানাজা সম্পন্ন, পরিবার দেশে ফিরলে দাফন

লড়াই হবে পাঁচ সিনেমার

লড়াই হবে পাঁচ সিনেমার