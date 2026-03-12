প্রকাশ পেল ‘রাক্ষস’ সিনেমার প্রথম পোস্টার

অ্যানাউন্সমেন্ট টিজার প্রকাশ দিয়ে গত ডিসেম্বরে শুরু হয়েছিল সিয়াম আহমেদের ‘রাক্ষস’ সিনেমার শুটিং। এবার প্রকাশ পেল রাক্ষসের প্রথম পোস্টার। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই পোস্টারে দেখা গেল চেয়ারে বসে আছেন সিয়াম আহমেদ। পায়ের ওপর পা তোলা, ঠোঁটে সিগারেট, বাঁ হাতে রক্তমাখা চাপাতি। তাঁর মুখ, জামায় রক্তে ভরা। চেয়ারের চারপাশে অনেকগুলো মৃতদেহ। তাদের ওপরে গোলাপের বৃষ্টি পড়ছে।
রাক্ষস প্রযোজনা করছে রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন। গত বছর শাকিব খান অভিনীত ‘বরবাদ’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিল তারা। নায়ক বদলে গেলেও বদলায়নি পরিচালক। বরবাদের মতো রাক্ষস পরিচালনা করেছেন মেহেদী হাসান হৃদয়। এতে সিয়ামের বিপরীতে রয়েছেন টালিউডের সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়।
প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি বলেন, ‘রাক্ষস একটি পাগলাটে প্রেমের গল্প। সেই সঙ্গে এতে রয়েছে ফ্যামিলি ড্রামা। আমাদের বিশ্বাস, সিনেমাটি এবারের ঈদে দর্শক পছন্দের শীর্ষে থাকবে।’
রাক্ষসের আইটেম গানে দেখা যাবে বলিউড অভিনেত্রী নাতালিয়া জানোসজেককে। নাতালিয়া একজন ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত বলিউড অভিনেত্রী। বলিউডের পাশাপাশি হলিউডেও অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁকে দেখা গেছে ‘হাউজফুল ৫৫, ‘মাস্তি ৪’ ও ‘৩৬৫ ডেইজ’ সিনেমায়। এ ছাড়া সালমান খানের উপস্থাপনায় জনপ্রিয় টিভি শো ‘বিগ বস’-এ অংশ নিয়েছেন তিনি।
শুধু নাতালিয়া নয়, সিনেমাটিতে আরও অনেক চমক রয়েছে বলে জানালেন প্রযোজক সুমি। এই রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। খুব শিগগির রাক্ষস চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা পড়বে বলে জানান প্রযোজক।
