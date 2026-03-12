Ajker Patrika
সিনেমা

প্রকাশ পেল ‘রাক্ষস’ সিনেমার প্রথম পোস্টার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রকাশ পেল ‘রাক্ষস’ সিনেমার প্রথম পোস্টার
‘রাক্ষস’ সিনেমার পোস্টারে সিয়াম। ছবি: সংগৃহীত

অ্যানাউন্সমেন্ট টিজার প্রকাশ দিয়ে গত ডিসেম্বরে শুরু হয়েছিল সিয়াম আহমেদের ‘রাক্ষস’ সিনেমার শুটিং। এবার প্রকাশ পেল রাক্ষসের প্রথম পোস্টার। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই পোস্টারে দেখা গেল চেয়ারে বসে আছেন সিয়াম আহমেদ। পায়ের ওপর পা তোলা, ঠোঁটে সিগারেট, বাঁ হাতে রক্তমাখা চাপাতি। তাঁর মুখ, জামায় রক্তে ভরা। চেয়ারের চারপাশে অনেকগুলো মৃতদেহ। তাদের ওপরে গোলাপের বৃষ্টি পড়ছে।

রাক্ষস প্রযোজনা করছে রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন। গত বছর শাকিব খান অভিনীত ‘বরবাদ’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিল তারা। নায়ক বদলে গেলেও বদলায়নি পরিচালক। বরবাদের মতো রাক্ষস পরিচালনা করেছেন মেহেদী হাসান হৃদয়। এতে সিয়ামের বিপরীতে রয়েছেন টালিউডের সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়।

প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি বলেন, ‘রাক্ষস একটি পাগলাটে প্রেমের গল্প। সেই সঙ্গে এতে রয়েছে ফ্যামিলি ড্রামা। আমাদের বিশ্বাস, সিনেমাটি এবারের ঈদে দর্শক পছন্দের শীর্ষে থাকবে।’

রাক্ষসের আইটেম গানে দেখা যাবে বলিউড অভিনেত্রী নাতালিয়া জানোসজেককে। নাতালিয়া একজন ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত বলিউড অভিনেত্রী। বলিউডের পাশাপাশি হলিউডেও অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁকে দেখা গেছে ‘হাউজফুল ৫৫, ‘মাস্তি ৪’ ও ‘৩৬৫ ডেইজ’ সিনেমায়। এ ছাড়া সালমান খানের উপস্থাপনায় জনপ্রিয় টিভি শো ‘বিগ বস’-এ অংশ নিয়েছেন তিনি।

শুধু নাতালিয়া নয়, সিনেমাটিতে আরও অনেক চমক রয়েছে বলে জানালেন প্রযোজক সুমি। এই রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। খুব শিগগির রাক্ষস চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা পড়বে বলে জানান প্রযোজক।

বিষয়:

ঈদচলচ্চিত্রসিনেমাবাংলা চলচ্চিত্রবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

সম্পর্কিত

ঈদে নারায়ণগঞ্জে যাত্রা শুরু করছে স্টার সিনেপ্লেক্স

ঈদে নারায়ণগঞ্জে যাত্রা শুরু করছে স্টার সিনেপ্লেক্স

প্রকাশ পেল ‘রাক্ষস’ সিনেমার প্রথম পোস্টার

প্রকাশ পেল ‘রাক্ষস’ সিনেমার প্রথম পোস্টার

তারকাদের নিয়ে ঈদ ইত্যাদির মিউজিক্যাল ড্রামা

তারকাদের নিয়ে ঈদ ইত্যাদির মিউজিক্যাল ড্রামা

‘প্রিন্স’ সিনেমার টিজার প্রকাশ, গ্যাংস্টারের লুকে দেখা দিলেন শাকিব

‘প্রিন্স’ সিনেমার টিজার প্রকাশ, গ্যাংস্টারের লুকে দেখা দিলেন শাকিব