পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শাহরুখ, সেই মারাঠি সিনেমা গড়ল ইতিহাস

বক্স অফিসে অবিশ্বাস্য ঝড় তুলেছে মারাঠি ভাষার আধ্যাত্মিক-ড্রামা ঘরানার সিনেমা ‘দেউল ব্যান্ড ২’। মাত্র ৮ থেকে ১০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত সিনেমাটি ইতিমধ্যেই বক্স অফিসে ৮৯ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ১০০ কোটির ক্লাবের দিকে।
এই সাফল্যের পেছনে পর্দার অন্তরালে বড় ভূমিকা রেখেছেন শাহরুখ খান। সিনেমাটি মুক্তির ঠিক আগ মুহূর্তে এক বড় সংকট থেকে নির্মাতাদের বাঁচিয়েছিলেন তিনি।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দেউল ব্যান্ড ২-এর পরিচালক প্রবীণ তার্দে জানিয়েছেন, সিনেমাটির থিয়েটার রিলিজের জন্য প্রয়োজনীয় ৪২ থেকে ৪৫ লাখ রুপির একটি বড় বিল সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিয়েছিলেন শাহরুখ খান।
পরিচালক প্রবীণ তার্দে জানান, দেউল ব্যান্ড ২ সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য তাঁদের ডিসিপির প্রয়োজন ছিল। এর জন্য তাঁরা শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্টের দ্বারস্থ হন। নির্মাতাদের ধারণা ছিল, এই প্রক্রিয়ায় হয়তো ১২ লাখ রুপির মতো খরচ হবে। কিন্তু রেড চিলিস থেকে তাঁদের প্রায় ৪২ লাখ রুপির একটি বিল দেওয়া হয়।
সেই কঠিন পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে প্রবীণ তার্দে বলেন, ‘বিল এসেছিল ৪২ লাখ রুপি। আমাদের কাছে তখন এত টাকা ছিল না, আর কোথা থেকে এই টাকা জোগাড় করব সেই উপায়ও জানা ছিল না। আমরা রেড চিলিসের কাছে গিয়ে আমাদের পরিস্থিতির কথা খুলে বলি। আমরা জানাই, আমাদের বাজেট খুবই সীমিত। কিন্তু আমরা এটি বড় পরিসরে মুক্তি দিতে চাই এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করি।’
নির্মাতার এই অনুরোধের বিষয়টি শাহরুখ খানের কানে গেলে তিনি তাঁর টেকনিক্যাল টিমের কাছে সিনেমাটি সম্পর্কে খোঁজ নেন। টিম তাঁকে জানায়, এই সিনেমা যাঁরা বানাচ্ছেন, তাঁরাই এর আগে বিখ্যাত মারাঠি সিনেমা ‘মুলশি প্যাটার্ন’ তৈরি করেছিলেন। মুলশি প্যাটার্ন সিনেমাটির হিন্দি রিমেক ছিল সালমান খানের ‘অন্তিম: দ্য ফাইনাল ট্রুথ’। মুলশি প্যাটার্নের কারণে শাহরুখ আগে থেকেই প্রবীণ তার্দেদের কাজের ব্যাপারে অবগত ছিলেন।
যখন শাহরুখ জানতে পারেন, দেউল ব্যান্ড ২ একটি দারুণ আবেগঘন সিনেমা এবং শুধু টাকা বকেয়া থাকার কারণে এর ডিসিপি আটকে আছে, তখন তিনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন। সেই কথা জানিয়ে নির্মাতা প্রবীণ তার্দে বলেন, ‘শাহরুখ টিমকে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেন, ওদের ডিসিপি দিয়ে দাও, পেমেন্টের বিষয়গুলো আমরা পরে দেখব। সিনেমা যদি ভালো হয়, তবে ওদের কাজটা আটকে রেখো না।’
দেউল ব্যান্ড ২ যখন সুপারহিট, তখন অনেকেই এর প্রশংসা করছেন। কিন্তু প্রবীণ তার্দে মনে করেন, শাহরুখ খান তখন এই অবদান না রাখলে হয়তো সিনেমাটি আলোর মুখ দেখতে পারত না।
পরিচালক প্রবীণ বলেন, ‘আজ সিনেমাটি ১০০ কোটির ক্লাবের দিকে যাচ্ছে এবং সবাই বাহবা দিচ্ছে। কিন্তু শাহরুখ খান যখন আমাদের সাহায্য করেছিলেন, তখন সিনেমাটি কিছুই ছিল না। কেউ জানত না এটি চলবে কি না। কোনো গ্যারান্টি ছাড়াই তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মারাঠি সিনেমার প্রতি তিনি যে সম্মান দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি আজীবন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।’
২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দেউল ব্যান্ড’-এর সিকুয়েল দেউল ব্যান্ড ২। এতে ভারতের কৃষকদের আত্মহত্যার মতো সংবেদনশীল বিষয়ের পাশাপাশি ভক্তি বনাম নাস্তিকতার মনস্তাত্ত্বিক লড়াই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
সিনেমাটি থেকে আকস্মিকভাবে সরে দাঁড়িয়েছে আমাজন এমজিএম স্টুডিওস। অস্কার মনোনীত পরিচালক লুকা গুয়াদাইনিনো পরিচালিত এবং অ্যান্ড্রু গারফিল্ড অভিনীত সিনেমাটির শুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত এল।৩২ মিনিট আগে
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