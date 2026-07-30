Ajker Patrika
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বিনোদন

‘বাজে বাবার’ তালিকায় এবার যোগ হলেন নতুন তারকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘বাজে বাবার’ তালিকায় এবার যোগ হলেন নতুন তারকা
হলিউডের তারকা অভিনেতা ব্র্যাড পিট ও টম ক্রুজ। ছবি: জ্যাজবেল

এবার হলিউডের তারকা অভিনেতা টম ক্রুজের মেয়ে সুরি ক্রুজ বাবার পদবি ত্যাগ করেছেন। ২০ বছর বয়সী সুরি এখন ‘সুরি নোয়েল’ নামে পরিচিত হচ্ছেন বলে খবর দিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পেজ সিক্স। এর মধ্য দিয়ে টম ক্রুজও হলিউডের সেইসব তারকা বাবাদের তালিকায় যুক্ত হলেন, যাদের সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন বা জটিল।

টম ক্রুজ ও অভিনেত্রী কেটি হোমসের একমাত্র সন্তান সুরি। ২০১২ সালে ক্রুজ ও হোমসের বিচ্ছেদের সময় সুরির বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। বিচ্ছেদের পর হোমস মেয়ের পূর্ণ হেফাজতের দায়িত্ব পান। সে সময় বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, সুরিকে টম ক্রুজের ধর্মীয় বিশ্বাস ‘সায়েন্টোলজির’ প্রভাব থেকে দূরে রাখতেই হোমস পূর্ণ হেফাজতের আবেদন করেছিলেন।

বর্তমানে সুরি যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। পেজ সিক্সের হাতে আসা ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত নথি অনুযায়ী, তিনি এখন ‘সুরি নোয়েল’ নাম ব্যবহার করছেন। ‘নোয়েল’ হলো তাঁর মা কেটি হোমসের মধ্য নাম। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোথায় এবং কবে নাম পরিবর্তনের আবেদন করা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়। পেনসিলভানিয়ায় এই ধরনের কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, নিউইয়র্কে নাম পরিবর্তনের আবেদন করা হয়ে থাকতে পারে, যেখানে এ ধরনের নথি সাধারণত গোপন রাখা হয়।

সম্প্রতি টিএমজেড জানিয়েছে, সুরি এডিনবার্গ ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যালে তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে ‘মিডসামার!’ নাটকের একটি প্রযোজনায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ, তিনি বাবা-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অভিনয় জগতের কাছাকাছি থাকলেও নিজের পরিচয়ে এগিয়ে যেতে চাইছেন।

সুরির সঙ্গে টম ক্রুজের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই বিচ্ছিন্ন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়। একইভাবে হলিউডের আরও কয়েকজন তারকা বাবার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ব্র্যাড পিটের সন্তানদেরও কয়েকজন তাঁর পদবি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর রয়েছে। অন্যদিকে ডেভিড বেকহ্যামের ছেলে ব্রুকলিনের সঙ্গেও পরিবারের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে সম্প্রতি নানা আলোচনা হয়েছে।

সুরির পদবি পরিবর্তন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও, তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে অনেকেই স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে দেখছেন। কারণ, কোনো সন্তানের জীবনে বাবা অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পদবি বহন করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কি না—এই প্রশ্নও নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

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