গুলশানের চামেলি সিনেমায় বাঁধন

রাজনীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অভিজাত সমাজের অন্ধকার জীবনের বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ ইকবাল বানাচ্ছেন ‘গুলশানের চামেলি’। এ সিনেমা দিয়ে ঢাকাই সিনেমায় অভিষেক হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পাখিখ্যাত অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারের। এবার এই সিনেমায় যুক্ত হলেন আজমেরী হক বাঁধন।
জানা গেছে, গুলশানের চামেলি সিনেমায় আইনজীবীর চরিত্রে দেখা যাবে বাঁধনকে। তবে এ সিনেমায় বাঁধনের যুক্ত হওয়া নিয়ে এখনই কথা বলতে রাজি নন নির্মাতা ও অভিনেত্রী। নির্মাতা জানালেন, ১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে সিনেমার মহরত। সে সময় আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে অভিনয়শিল্পীদের নাম।
অভিনেত্রী বাঁধনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি অস্বীকার না করলেও এখনই এ নিয়ে কথা বলতে রাজি নন। জানালেন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর জানাবেন বিস্তারিত।
গুলশানের চামেলি সিনেমার গল্প একজন যৌনকর্মীকে ঘিরে, কোনো অপরাধ না করেও বারবার ক্ষমতার নির্মম খেলার শিকার হয় সে। চিত্রনাট্য লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু। আগামী বছর কোনো এক ঈদে গুলশানের চামেলি মুক্তির পরিকল্পনা করছেন নির্মাতা।
আজমেরী হক বাঁধনকে সবশেষ দেখা গেছে তানিম নূরের ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমায়। এ ছাড়া মুক্তির অপেক্ষায় আছে তাঁর অভিনীত ‘মাস্টার’ ও ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’। গত ফেব্রুয়ারিতে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বিগ স্ক্রিন কম্পিটিশনে সেরা নির্বাচিত হয় রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের মাস্টার। এদিকে এ বছরের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পেয়েছে রুবাইয়াত হোসেনের দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড।
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