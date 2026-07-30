Ajker Patrika
En
গান

ঢাকায় সংগীতশিল্পী সুমনা চ্যাটার্জি: আর্টিস্ট ক্লাবে আজ সংগীতসন্ধ্যা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকায় সংগীতশিল্পী সুমনা চ্যাটার্জি: আর্টিস্ট ক্লাবে আজ সংগীতসন্ধ্যা
সুমনা চ্যাটার্জি। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত নজরুল উৎসব-২০২৬-এ অংশ নিতে ঢাকায় এসেছেন কলকাতার সংগীতশিল্পী সুমনা চ্যাটার্জি। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি গান শুনিয়েছেন নজরুল উৎসবে। আজ সন্ধ্যায় তিনি গাইবেন রাজধানীর বনানীর ১৮ নম্বর সড়কে অবস্থিত আর্টিস্ট ক্লাবে।

সুমনা চ্যাটার্জির ঢাকায় আগমন উপলক্ষে তাঁকে নিয়ে বিশেষ এই সংগীতসন্ধ্যার আয়োজন করেছে আর্টিস্ট ক্লাব। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী গান পরিবেশনের পাশাপাশি সুমনা চ্যাটার্জি গেয়ে শোনাবেন শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, আশা ভোঁসলে ও লতা মঙ্গেশকরের জনপ্রিয় বেশ কিছু গান।

আসামের শিলচরে জন্ম নেওয়া সুমনা চ্যাটার্জি শৈশব থেকে সংগীতচর্চার সঙ্গে যুক্ত। সংগীতে তাঁর হাতেখড়ি হয় পারিবারিকভাবে মা মিত্রাদেবীর কাছে। পরবর্তী সময়ে তিনি কলকাতায় প্রখ্যাত সংগীতগুরুদের কাছে তালিম নেন এবং নজরুলসংগীত, আধুনিক বাংলা গান ও বাংলা চলচ্চিত্রের গানে নিজস্ব স্বকীয়তা গড়ে তোলেন।

ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব, মঞ্চানুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন সুমনা। সুর, কণ্ঠের মাধুর্য ও আবেগঘন পরিবেশনার জন্য তিনি দুই বাংলার সংগীতপ্রেমীদের কাছে সমাদৃত।

বিষয়:

শিল্পকলাশিল্পকলা একাডেমিউৎসবছাপা সংস্করণসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত