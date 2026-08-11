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বনানীর যাত্রাবিরতিতে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির নাটক ‘মলুয়া’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৬, ০৮: ১৫
বনানীর যাত্রাবিরতিতে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির নাটক ‘মলুয়া’
‘মলুয়া’ নাটকের দৃশ্য

নতুন নাট্যদল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি গত জুলাই মাসে মঞ্চে আনে তাদের প্রথম প্রযোজনা ‘মলুয়া’। চন্দ্রাবতী রচিত মৈমনসিংহ গীতিকার এই অমর পালা এবার দেখা যাবে বনানীর যাত্রাবিরতিতে। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় মলুয়ার তৃতীয় মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হবে। নাটকটির ভাষ্য বয়ান ও নির্দেশনায় রয়েছেন সাইফুল জার্নাল।

প্রেম, মর্যাদা, সামাজিক বৈষম্য ও নারীর অদম্য শক্তির এক কালজয়ী আখ্যান মলুয়া। শতাব্দীপ্রাচীন এই পালাকে নতুন সময়ের ভাষা, দৃশ্যরীতি ও নাট্য-নির্মাণে পুনরাবিষ্কার করেছে থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক সৃজনশীল সেতুবন্ধন গড়ে এই নাটকটি প্রশ্ন তোলে, সময় ও সমাজ বদলালেও নারীর প্রতি বৈষম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহারের রূপ কি সত্যিই বদলেছে?

গানের দল সর্বনামের সদস্য, বিভিন্ন নাট্যদলের অভিনয়শিল্পী, চিত্রশিল্পী ও নাট্য পরামর্শকদের তত্ত্বাবধানে এই পালা নাটকটি নির্মিত হয়েছে। সংগীতনির্ভর পালা হওয়ায় একটি গানের দলকে কেন্দ্র করেই এর পারফরম্যান্স ডিজাইন করা হয়েছে, যাঁরা গানের পাশাপাশি অভিনয়েও অংশ নেবেন।

নির্দেশক সাইফুল জার্নাল বলেন, ‘এই সময়ে মিউজিকের আদি ও প্রকৃত পারফরম্যান্সটা হারিয়ে যাচ্ছে। পালা, পুঁথি, গাজীর গীত, যা ছিল বাংলার প্রাত্যহিক পালনের পরম্পরা, পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এখন এর আয়োজন প্রায় শূন্য। আর যা-ও হয়, তা অনেক সময় অপভ্রংশ। আমরা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি সেই আদি লোক আঙ্গিকের মূল নির্যাস নিয়ে তা আধুনিক মঞ্চে রিক্রিয়েট করতে।’

মলুয়া নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন হাসনাত রিপন, নুসরাত ইরা, সাইদুর শাহীন, শাহরিয়ার সজীব, প্রিয়ম মজুমদার, তাহাদিল আহমেদ, হুমায়রা স্নিগ্ধা, গোপী দেবনাথ, ফরহাদ শামীম, নানজীবা শৈলী, পি টি ফজল, মারিয়া ইয়াসমিন, ধ্রুব, সানজিদা চৌধুরী অরিন, উম্মে প্রেমা প্রমুখ।

বিষয়:

মঞ্চনাটকছাপা সংস্করণনাটকবিনোদন
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