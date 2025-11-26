আর্টসেলের লিংকনের বিরুদ্ধে রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিনের প্রতারণার মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে জনপ্রিয় ব্যান্ড দল আর্টসেলের ভোকালিস্ট ও গিটারিস্ট জর্জ লিংকন ডি কস্তা এবং ব্যান্ড ম্যানেজার খাদেমুল ওয়াহাব মাহেরের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাঈদের আদালতে মামলাটি করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মো. সালাহউদ্দিন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে এই মামলা করা হয়।
আদালত বাদীর জবানবন্দি নিয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৫ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে ‘৩৬ জুলাই মুক্তির উৎসব’ আয়োজন করা হয়। আয়োজনে আসার জন্য গত ১৯ জুলাই লিংকন ও খাদেমুল চুক্তিবদ্ধ হন।
চুক্তি অনুযায়ী ৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর ৫ ঘণ্টা আগে আসামিরা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানান, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না আর্টসেল।
এ ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থী ও মামলার বাদীর ১৬ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। পরে ২৫ আগস্ট উকিল নোটিশ পাঠান বাদী। কিন্তু আর্টসেলের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়া হয়নি।
চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে জনপ্রিয় ব্যান্ড দল আর্টসেলের ভোকালিস্ট ও গিটারিস্ট জর্জ লিংকন ডি কস্তা এবং ব্যান্ড ম্যানেজার খাদেমুল ওয়াহাব মাহেরের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাঈদের আদালতে মামলাটি করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মো. সালাহউদ্দিন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে এই মামলা করা হয়।
আদালত বাদীর জবানবন্দি নিয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৫ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে ‘৩৬ জুলাই মুক্তির উৎসব’ আয়োজন করা হয়। আয়োজনে আসার জন্য গত ১৯ জুলাই লিংকন ও খাদেমুল চুক্তিবদ্ধ হন।
চুক্তি অনুযায়ী ৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর ৫ ঘণ্টা আগে আসামিরা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানান, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না আর্টসেল।
এ ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থী ও মামলার বাদীর ১৬ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। পরে ২৫ আগস্ট উকিল নোটিশ পাঠান বাদী। কিন্তু আর্টসেলের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়া হয়নি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে জনপ্রিয় ব্যান্ড দল আর্টসেলের ভোকালিস্ট ও গিটারিস্ট জর্জ লিংকন ডি কস্তা এবং ব্যান্ড ম্যানেজার খাদেমুল ওয়াহাব মাহেরের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাঈদের আদালতে মামলাটি করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মো. সালাহউদ্দিন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে এই মামলা করা হয়।
আদালত বাদীর জবানবন্দি নিয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৫ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে ‘৩৬ জুলাই মুক্তির উৎসব’ আয়োজন করা হয়। আয়োজনে আসার জন্য গত ১৯ জুলাই লিংকন ও খাদেমুল চুক্তিবদ্ধ হন।
চুক্তি অনুযায়ী ৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর ৫ ঘণ্টা আগে আসামিরা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানান, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না আর্টসেল।
এ ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থী ও মামলার বাদীর ১৬ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। পরে ২৫ আগস্ট উকিল নোটিশ পাঠান বাদী। কিন্তু আর্টসেলের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়া হয়নি।
চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে জনপ্রিয় ব্যান্ড দল আর্টসেলের ভোকালিস্ট ও গিটারিস্ট জর্জ লিংকন ডি কস্তা এবং ব্যান্ড ম্যানেজার খাদেমুল ওয়াহাব মাহেরের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাঈদের আদালতে মামলাটি করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মো. সালাহউদ্দিন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে এই মামলা করা হয়।
আদালত বাদীর জবানবন্দি নিয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ১৫ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে ‘৩৬ জুলাই মুক্তির উৎসব’ আয়োজন করা হয়। আয়োজনে আসার জন্য গত ১৯ জুলাই লিংকন ও খাদেমুল চুক্তিবদ্ধ হন।
চুক্তি অনুযায়ী ৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর ৫ ঘণ্টা আগে আসামিরা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানান, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না আর্টসেল।
এ ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থী ও মামলার বাদীর ১৬ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। পরে ২৫ আগস্ট উকিল নোটিশ পাঠান বাদী। কিন্তু আর্টসেলের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়া হয়নি।
১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে কনসার্ট। এবার স্থগিত করা হলো পাকিস্তানের ব্যান্ড জালের কনসার্ট।২ ঘণ্টা আগে
কাজাখস্তানে শুরু হয়েছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমার শুটিং। সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিতে আজ কাজাখস্তান পৌঁছেছেন চঞ্চল চৌধুরী। কাজাখস্তান থেকে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে চঞ্চল লিখেছেন, ‘কাজাখস্তান পৌঁছাতেও দম লাগে।’৩ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা।১৬ ঘণ্টা আগে
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গে১৬ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক এই কনসার্টে নগর বাউল জেমসেরও গাওয়ার কথা ছিল। কনসার্টে অংশ নিতে তিন দিন আগেই ঢাকায় পৌঁছান আলী আজমত। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে আয়োজন। এবার স্থগিত করা হলো পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জালের কনসার্ট।
জাল ব্যান্ডের কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল ২৮ নভেম্বর রাজধানীর ৩০০ ফিটের স্বদেশ অ্যারেনায়। ‘সাউন্ড অব সোল’ শিরোনামের এ কনসার্টে আরও পারফর্ম করার কথা ছিল দেশের দুই ব্যান্ড ওয়ারফেজ ও লেভেল ফাইভের। তবে অনুমতি না পাওয়ায় কনসার্টটি স্থগিত করা হয়েছে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্টেইজ কো জানিয়েছে, শিগগির কনসার্টে নতুন তারিখ জানানো হবে।
এদিকে আগামী কয়েক সপ্তাহে দেশের মঞ্চে পারফর্ম করার কথা আছে বিদেশের একাধিক ব্যান্ড ও শিল্পীর। আগামী ৫ ডিসেম্বর ঢাকার মাদানি অ্যাভিনিউয়ের কোর্টসাইডে ‘ওয়েভ ফেস্ট: ফিল দ্য উইন্টার’ শিরোনামের কনসার্টে পারফর্ম করার কথা পাকিস্তানের কাভিশ ব্যান্ডের। এই কনসার্টে দেশের দুই ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’ ও ‘মেঘদল’-এর গান শোনানোর কথা আছে। এই কনসার্টের আয়োজন করেছে প্রাইম ওয়েভ কমিউনিকেশন।
১২ ডিসেম্বর ১০০ ফিটের কোর্টসাইড মাদানী অ্যাভিনিউতে পারফর্ম করার কথা রয়েছে ভারতের সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের। কনসার্টটি আয়োজন করছে হাইপ নেশন। এতে আরও পারফর্ম করবেন মিনার রহমান ও আফটারম্যাথ ব্যান্ড।
১৩ ডিসেম্বর মেইন স্টেজ আয়োজিত এক কনসার্টে ঢাকায় গান শোনানোর কথা আছে পাকিস্তানের আতিফ আসলামের। এ ছাড়া ‘ইকোস অব রেভল্যুশন ২.০’ শিরোনামের চ্যারিটি কনসার্টে পারফর্ম করার কথা আছে আতিফের।
কয়েক দিন আগে ১৩ ডিসেম্বর ঘোষণা দেওয়া আতিফের কনসার্ট বাতিলের গুঞ্জন ওঠে। খবর ছড়ায় এখনো ভেন্যু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়নি আয়োজকেরা। তবে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ গতকাল নিশ্চিত করেছে, নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট।
শেষ পর্যন্ত বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত এই কনসার্টগুলো নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। তবে এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও আয়োজকেরা ইতিমধ্যে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করেছেন।
১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক এই কনসার্টে নগর বাউল জেমসেরও গাওয়ার কথা ছিল। কনসার্টে অংশ নিতে তিন দিন আগেই ঢাকায় পৌঁছান আলী আজমত। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে আয়োজন। এবার স্থগিত করা হলো পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জালের কনসার্ট।
জাল ব্যান্ডের কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল ২৮ নভেম্বর রাজধানীর ৩০০ ফিটের স্বদেশ অ্যারেনায়। ‘সাউন্ড অব সোল’ শিরোনামের এ কনসার্টে আরও পারফর্ম করার কথা ছিল দেশের দুই ব্যান্ড ওয়ারফেজ ও লেভেল ফাইভের। তবে অনুমতি না পাওয়ায় কনসার্টটি স্থগিত করা হয়েছে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্টেইজ কো জানিয়েছে, শিগগির কনসার্টে নতুন তারিখ জানানো হবে।
এদিকে আগামী কয়েক সপ্তাহে দেশের মঞ্চে পারফর্ম করার কথা আছে বিদেশের একাধিক ব্যান্ড ও শিল্পীর। আগামী ৫ ডিসেম্বর ঢাকার মাদানি অ্যাভিনিউয়ের কোর্টসাইডে ‘ওয়েভ ফেস্ট: ফিল দ্য উইন্টার’ শিরোনামের কনসার্টে পারফর্ম করার কথা পাকিস্তানের কাভিশ ব্যান্ডের। এই কনসার্টে দেশের দুই ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’ ও ‘মেঘদল’-এর গান শোনানোর কথা আছে। এই কনসার্টের আয়োজন করেছে প্রাইম ওয়েভ কমিউনিকেশন।
১২ ডিসেম্বর ১০০ ফিটের কোর্টসাইড মাদানী অ্যাভিনিউতে পারফর্ম করার কথা রয়েছে ভারতের সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের। কনসার্টটি আয়োজন করছে হাইপ নেশন। এতে আরও পারফর্ম করবেন মিনার রহমান ও আফটারম্যাথ ব্যান্ড।
১৩ ডিসেম্বর মেইন স্টেজ আয়োজিত এক কনসার্টে ঢাকায় গান শোনানোর কথা আছে পাকিস্তানের আতিফ আসলামের। এ ছাড়া ‘ইকোস অব রেভল্যুশন ২.০’ শিরোনামের চ্যারিটি কনসার্টে পারফর্ম করার কথা আছে আতিফের।
কয়েক দিন আগে ১৩ ডিসেম্বর ঘোষণা দেওয়া আতিফের কনসার্ট বাতিলের গুঞ্জন ওঠে। খবর ছড়ায় এখনো ভেন্যু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়নি আয়োজকেরা। তবে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ গতকাল নিশ্চিত করেছে, নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট।
শেষ পর্যন্ত বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত এই কনসার্টগুলো নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। তবে এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও আয়োজকেরা ইতিমধ্যে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করেছেন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে এই মামলা করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
কাজাখস্তানে শুরু হয়েছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমার শুটিং। সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিতে আজ কাজাখস্তান পৌঁছেছেন চঞ্চল চৌধুরী। কাজাখস্তান থেকে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে চঞ্চল লিখেছেন, ‘কাজাখস্তান পৌঁছাতেও দম লাগে।’৩ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা।১৬ ঘণ্টা আগে
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গে১৬ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
এ মাসের মধ্যভাগে কাজাখস্তানে শুরু হয়েছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমার শুটিং। সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিতে আজ কাজাখস্তান পৌঁছেছেন চঞ্চল চৌধুরী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট শেয়ার করে সে খবর নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা।
কাজাখস্তান থেকে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে চঞ্চল চৌধুরী লেখেন, ‘কাজাখস্তান পৌঁছাতেও দম লাগে। রাস্তা যেন শেষই হয় না! আর পৌঁছানোর পর, এত শীত সইব কেমন করে!’
সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে দমের কাহিনি। দুই বছর আগে প্রকাশিত পোস্টারে দেখা গিয়েছিল, চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত মরুভূমিতে একটি গাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক ছেলে। তার চোখ বাঁধা। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত জীবনের আশায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেওয়া প্রবাসীদের সংগ্রামের গল্প ফুটে উঠবে সিনেমায়।
এতে আরও অভিনয় করছেন আফরান নিশো ও পূজা চেরি। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি। আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে দম।
দম সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দেওয়ার আগে চঞ্চল চৌধুরী শেষ করেছেন টালিউডের ‘শেকড়’ সিনেমার শুটিং। এটি পরিচালনা করছেন ব্রাত্য বসু। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’ ও ‘দাদু’ অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে শেকড়। গ্রামের দুজন বয়স্ক নারী-পুরুষের চরিত্রকে ঘিরে এগিয়ে যাবে সিনেমার গল্প। বৃদ্ধের চরিত্রে আছেন অভিনেতা লোকনাথ দে, বৃদ্ধার চরিত্রে সীমা বিশ্বাস। লোকনাথের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী আর তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে পৌলমী বসু।
এ মাসের মধ্যভাগে কাজাখস্তানে শুরু হয়েছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমার শুটিং। সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিতে আজ কাজাখস্তান পৌঁছেছেন চঞ্চল চৌধুরী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট শেয়ার করে সে খবর নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা।
কাজাখস্তান থেকে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে চঞ্চল চৌধুরী লেখেন, ‘কাজাখস্তান পৌঁছাতেও দম লাগে। রাস্তা যেন শেষই হয় না! আর পৌঁছানোর পর, এত শীত সইব কেমন করে!’
সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে দমের কাহিনি। দুই বছর আগে প্রকাশিত পোস্টারে দেখা গিয়েছিল, চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত মরুভূমিতে একটি গাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক ছেলে। তার চোখ বাঁধা। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত জীবনের আশায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেওয়া প্রবাসীদের সংগ্রামের গল্প ফুটে উঠবে সিনেমায়।
এতে আরও অভিনয় করছেন আফরান নিশো ও পূজা চেরি। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি। আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে দম।
দম সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দেওয়ার আগে চঞ্চল চৌধুরী শেষ করেছেন টালিউডের ‘শেকড়’ সিনেমার শুটিং। এটি পরিচালনা করছেন ব্রাত্য বসু। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’ ও ‘দাদু’ অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে শেকড়। গ্রামের দুজন বয়স্ক নারী-পুরুষের চরিত্রকে ঘিরে এগিয়ে যাবে সিনেমার গল্প। বৃদ্ধের চরিত্রে আছেন অভিনেতা লোকনাথ দে, বৃদ্ধার চরিত্রে সীমা বিশ্বাস। লোকনাথের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী আর তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে পৌলমী বসু।
বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে এই মামলা করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে কনসার্ট। এবার স্থগিত করা হলো পাকিস্তানের ব্যান্ড জালের কনসার্ট।২ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা।১৬ ঘণ্টা আগে
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গে১৬ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা শেষে গতকাল দেশে ফিরেছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী। আগামীকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান মিথিলা। দেশে ফিরে তিনি জানান, মিস ইউনিভার্সের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে নতুন মডেলদের সহযোগিতা করতে চান। মিথিলা বলেন, ‘সেরা ৩০-এ যে কয়জন পৌঁছাতে পেরেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যোগ্যতম। মিস ইউনিভার্সের মুকুট বহন করার ক্ষমতাও রয়েছে তাঁদের। এই যাত্রায় সম্মানের সঙ্গে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পেরে গর্ব হচ্ছে। এই অর্জন বাংলাদেশের জন্য সম্মানের। কারণ, ১২১টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই জায়গায় আসতে হয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশ থেকে মিস ইউনিভার্সে কোনো পজিশন পাওয়া হলো। বাংলাদেশের মানুষ এই অর্জনের জন্য যেভাবে এগিয়ে এসে ভোট করেছে, এটাই আমাদের বিজয়।’
মিথিলা আরও বলেন, ‘মিস ইউনিভার্সের প্রতিটি দিন নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা নতুনদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। মিস ইউনিভার্সে থাকার সময় নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভবিষ্যতে যাঁরা মিস ইউনিভার্সে যাবেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি সহযোগিতা করব। কারণ, আমার সেই অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখে এসেছি, সাফল্য পেতে হলে অভিজ্ঞদের সহায়তা অনেক প্রয়োজন। পুরো বাংলাদেশকেই প্রতিযোগীর পাশে দাঁড়াতে হবে। আমি চাই দেশের অভিজ্ঞ মেকআপ আর্টিস্ট, ক্যামেরাপারসন, হেয়ার ডিজাইনার, ড্রেস ডিজাইনারসহ সবাই এগিয়ে আসবেন।’
মিস ইউনিভার্স শেষে এখন অভিনয়ে মনোযোগ দিতে চান মিথিলা। থাইল্যান্ডে প্রতিযোগিতা চলার সময়ে সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছেন বলে জানান তিনি। এদিকে কাল ২৭ নভেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাচ্ছে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় ইনভেস্টিগেশন থ্রিলার ঘরানায় এটি বানিয়েছেন জাহিদ প্রীতম।
সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে থার্সডে নাইটের ট্রেলার। সেখানে দেখা গেল, বন্ধুদের সঙ্গে একটি থার্সডে নাইট পার্টিতে অংশ নেয় মিথিলা। পরদিন সকালে নিজের শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আঁচড় টের পায় সে। অথচ ফেলে আসা ১২টি ঘণ্টা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তার, কিছুই মনে পড়ছে না। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা খুঁজে বের করতে তদন্তে নামে পুলিশ। ফিকশনটিতে মিথিলার বন্ধুদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌম্য জ্যোতি, ফররুখ আহমেদ রেহান, তাওহীদুল তামিল। পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে আছেন সামিরা খান মাহি।
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা শেষে গতকাল দেশে ফিরেছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী। আগামীকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান মিথিলা। দেশে ফিরে তিনি জানান, মিস ইউনিভার্সের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে নতুন মডেলদের সহযোগিতা করতে চান। মিথিলা বলেন, ‘সেরা ৩০-এ যে কয়জন পৌঁছাতে পেরেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যোগ্যতম। মিস ইউনিভার্সের মুকুট বহন করার ক্ষমতাও রয়েছে তাঁদের। এই যাত্রায় সম্মানের সঙ্গে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পেরে গর্ব হচ্ছে। এই অর্জন বাংলাদেশের জন্য সম্মানের। কারণ, ১২১টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই জায়গায় আসতে হয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশ থেকে মিস ইউনিভার্সে কোনো পজিশন পাওয়া হলো। বাংলাদেশের মানুষ এই অর্জনের জন্য যেভাবে এগিয়ে এসে ভোট করেছে, এটাই আমাদের বিজয়।’
মিথিলা আরও বলেন, ‘মিস ইউনিভার্সের প্রতিটি দিন নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা নতুনদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। মিস ইউনিভার্সে থাকার সময় নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভবিষ্যতে যাঁরা মিস ইউনিভার্সে যাবেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি সহযোগিতা করব। কারণ, আমার সেই অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখে এসেছি, সাফল্য পেতে হলে অভিজ্ঞদের সহায়তা অনেক প্রয়োজন। পুরো বাংলাদেশকেই প্রতিযোগীর পাশে দাঁড়াতে হবে। আমি চাই দেশের অভিজ্ঞ মেকআপ আর্টিস্ট, ক্যামেরাপারসন, হেয়ার ডিজাইনার, ড্রেস ডিজাইনারসহ সবাই এগিয়ে আসবেন।’
মিস ইউনিভার্স শেষে এখন অভিনয়ে মনোযোগ দিতে চান মিথিলা। থাইল্যান্ডে প্রতিযোগিতা চলার সময়ে সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছেন বলে জানান তিনি। এদিকে কাল ২৭ নভেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাচ্ছে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় ইনভেস্টিগেশন থ্রিলার ঘরানায় এটি বানিয়েছেন জাহিদ প্রীতম।
সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে থার্সডে নাইটের ট্রেলার। সেখানে দেখা গেল, বন্ধুদের সঙ্গে একটি থার্সডে নাইট পার্টিতে অংশ নেয় মিথিলা। পরদিন সকালে নিজের শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আঁচড় টের পায় সে। অথচ ফেলে আসা ১২টি ঘণ্টা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তার, কিছুই মনে পড়ছে না। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা খুঁজে বের করতে তদন্তে নামে পুলিশ। ফিকশনটিতে মিথিলার বন্ধুদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌম্য জ্যোতি, ফররুখ আহমেদ রেহান, তাওহীদুল তামিল। পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে আছেন সামিরা খান মাহি।
বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে এই মামলা করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে কনসার্ট। এবার স্থগিত করা হলো পাকিস্তানের ব্যান্ড জালের কনসার্ট।২ ঘণ্টা আগে
কাজাখস্তানে শুরু হয়েছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমার শুটিং। সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিতে আজ কাজাখস্তান পৌঁছেছেন চঞ্চল চৌধুরী। কাজাখস্তান থেকে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে চঞ্চল লিখেছেন, ‘কাজাখস্তান পৌঁছাতেও দম লাগে।’৩ ঘণ্টা আগে
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গে১৬ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গেয়ে থাকেন। একক অ্যালবামও করেন কেউ কেউ। তবে ব্যান্ড সদস্যদের একক গান করা উচিত নয় বলে মনে করেন সোলস ব্যান্ডের ভোকাল পার্থ বড়ুয়া।
সম্প্রতি নব্বইয়ের দশকের ব্যান্ডের গল্প নিয়ে সাজানো একটি টিভি চ্যানেলের ‘নাইনটিজ মিউজিক স্টোরি’ অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন পার্থ বড়ুয়া। কিবোর্ডিস্ট হিসেবে সোলসে এসে পরবর্তী সময়ে মূল শিল্পী হয়ে ওঠা, সেই সময়ের রেকর্ডিং, স্টুডিও কালচার, গানের আড্ডাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি।
পার্থ বড়ুয়া বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি ব্যান্ডের শিল্পীর কোনোভাবেই আলাদা গান করা উচিত নয়। কারণ, একটা ব্যান্ডে চার-পাঁচজন যারাই থাকুক সবার এফোর্ট থাকে। যে গান গায় সে হলো ফ্রন্টলাইনার। ফ্রন্টলাইনারকে সবাই বেশি চেনে। তাই কণ্ঠশিল্পী সবার আগে জনপ্রিয় হয়ে যায়। খ্যাতির লোভটা ভয়ানক একটা বিষয়। সে যদি (আরও খ্যাতির আশায়) ব্যান্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মিক্সড অ্যালবাম বা সলো ক্যারিয়ার গড়ে তাহলে ব্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।’
ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামেও গান করেছেন পার্থ। জানালেন বাড়তি টাকা আয়ের জন্যই গেয়েছেন মিক্সড অ্যালবামে। তবে তাঁর মতে, ব্যান্ডে থাকাকালে শিল্পীদের একক গান প্রকাশ করা ঠিক নয়। পার্থ বলেন, ‘মিক্সড অ্যালবামে গান করে কিছু টাকা পাওয়া যেত। এ কারণেই করা। যদিও মিক্সড অ্যালবামে আমার কিছু ভালো গান রয়েছে। কিন্তু আমি কখনো সলো অ্যালবাম করিনি। আমার বেশ ভালো অফার ছিল তখন। সে সময় যদি সলো অ্যালবাম করতাম তাহলে অনেক টাকা পেতাম। আমি যেটা বিশ্বাস করি, আমি সোলসের হয়ে গান গেয়ে পরিচিতি পেয়েছি। আমার প্রাপ্তি তো এমনিতেই অন্য সদস্যদের চেয়ে একটু বেশি, সেখানে নিজেকে সামলাতে দোষটা কোথায়?’
সময়ের বিবর্তনে এখন কমেছে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। শিল্পীরা নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান প্রকাশ করছেন। এই বিষয়ে পার্থ বলেন, ‘এখন আমাদের সংগীত ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজক কে আর শিল্পী কে, এটার পার্থক্য বোঝা কষ্টকর। দেখছি প্রযোজকই গান গায়। যে শিল্পী প্রযোজনা করছে তার আরেকজনের গান নেওয়ার দরকার কী। এ ছাড়া যে কয়েকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অনেক ধরনের চাহিদা। গানটি এমন হতে হবে, অমন হতে হবে। প্রযোজকদের কথা শুনে মনে হয়, গানবাজনা না করাই ভালো। কারণ, সে গানের কী বোঝে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। অথচ, সবাই নিজের মতো করে গান করবে, নতুন কেউ তার মতো করে নতুন কিছু করবে—এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু তাকে যখন বলা হয় এমন না, ওই গানের মতো করো, তাহলে নতুনত্ব কীভাবে আসবে। তাই যে যার মতো করে নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান আপলোড করছে।’
পার্থ বড়ুয়া মনে করেন, সংশ্লিষ্টদের সচেতনতাই নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারে সংগীত অঙ্গনে।
কণ্ঠশিল্পী একটি ব্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে ওঠে দলের গান। কণ্ঠশিল্পীকে দিয়েই কোনো ব্যান্ডকে সহজে চিনে নেন শ্রোতারা। তাই অন্য সদস্যদের চেয়ে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ব্যান্ডের ভোকাল আর্টিস্ট বা কণ্ঠশিল্পী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক শিল্পী ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামে গেয়ে থাকেন। একক অ্যালবামও করেন কেউ কেউ। তবে ব্যান্ড সদস্যদের একক গান করা উচিত নয় বলে মনে করেন সোলস ব্যান্ডের ভোকাল পার্থ বড়ুয়া।
সম্প্রতি নব্বইয়ের দশকের ব্যান্ডের গল্প নিয়ে সাজানো একটি টিভি চ্যানেলের ‘নাইনটিজ মিউজিক স্টোরি’ অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন পার্থ বড়ুয়া। কিবোর্ডিস্ট হিসেবে সোলসে এসে পরবর্তী সময়ে মূল শিল্পী হয়ে ওঠা, সেই সময়ের রেকর্ডিং, স্টুডিও কালচার, গানের আড্ডাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি।
পার্থ বড়ুয়া বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি ব্যান্ডের শিল্পীর কোনোভাবেই আলাদা গান করা উচিত নয়। কারণ, একটা ব্যান্ডে চার-পাঁচজন যারাই থাকুক সবার এফোর্ট থাকে। যে গান গায় সে হলো ফ্রন্টলাইনার। ফ্রন্টলাইনারকে সবাই বেশি চেনে। তাই কণ্ঠশিল্পী সবার আগে জনপ্রিয় হয়ে যায়। খ্যাতির লোভটা ভয়ানক একটা বিষয়। সে যদি (আরও খ্যাতির আশায়) ব্যান্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মিক্সড অ্যালবাম বা সলো ক্যারিয়ার গড়ে তাহলে ব্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।’
ব্যান্ডের বাইরে মিক্সড অ্যালবামেও গান করেছেন পার্থ। জানালেন বাড়তি টাকা আয়ের জন্যই গেয়েছেন মিক্সড অ্যালবামে। তবে তাঁর মতে, ব্যান্ডে থাকাকালে শিল্পীদের একক গান প্রকাশ করা ঠিক নয়। পার্থ বলেন, ‘মিক্সড অ্যালবামে গান করে কিছু টাকা পাওয়া যেত। এ কারণেই করা। যদিও মিক্সড অ্যালবামে আমার কিছু ভালো গান রয়েছে। কিন্তু আমি কখনো সলো অ্যালবাম করিনি। আমার বেশ ভালো অফার ছিল তখন। সে সময় যদি সলো অ্যালবাম করতাম তাহলে অনেক টাকা পেতাম। আমি যেটা বিশ্বাস করি, আমি সোলসের হয়ে গান গেয়ে পরিচিতি পেয়েছি। আমার প্রাপ্তি তো এমনিতেই অন্য সদস্যদের চেয়ে একটু বেশি, সেখানে নিজেকে সামলাতে দোষটা কোথায়?’
সময়ের বিবর্তনে এখন কমেছে অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। শিল্পীরা নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান প্রকাশ করছেন। এই বিষয়ে পার্থ বলেন, ‘এখন আমাদের সংগীত ইন্ডাস্ট্রিতে প্রযোজক কে আর শিল্পী কে, এটার পার্থক্য বোঝা কষ্টকর। দেখছি প্রযোজকই গান গায়। যে শিল্পী প্রযোজনা করছে তার আরেকজনের গান নেওয়ার দরকার কী। এ ছাড়া যে কয়েকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের অনেক ধরনের চাহিদা। গানটি এমন হতে হবে, অমন হতে হবে। প্রযোজকদের কথা শুনে মনে হয়, গানবাজনা না করাই ভালো। কারণ, সে গানের কী বোঝে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। অথচ, সবাই নিজের মতো করে গান করবে, নতুন কেউ তার মতো করে নতুন কিছু করবে—এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু তাকে যখন বলা হয় এমন না, ওই গানের মতো করো, তাহলে নতুনত্ব কীভাবে আসবে। তাই যে যার মতো করে নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে গান আপলোড করছে।’
পার্থ বড়ুয়া মনে করেন, সংশ্লিষ্টদের সচেতনতাই নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে পারে সংগীত অঙ্গনে।
বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে কনসার্টে না আসায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে এই মামলা করা হয়।৩ ঘণ্টা আগে
১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে কনসার্ট। এবার স্থগিত করা হলো পাকিস্তানের ব্যান্ড জালের কনসার্ট।২ ঘণ্টা আগে
কাজাখস্তানে শুরু হয়েছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমার শুটিং। সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিতে আজ কাজাখস্তান পৌঁছেছেন চঞ্চল চৌধুরী। কাজাখস্তান থেকে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে চঞ্চল লিখেছেন, ‘কাজাখস্তান পৌঁছাতেও দম লাগে।’৩ ঘণ্টা আগে
থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা।১৬ ঘণ্টা আগে