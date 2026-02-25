Ajker Patrika
ঈদের ইত্যাদিতে দর্শকের সঙ্গে অভিনয় করলেন মোশাররফ করিম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ইত্যাদি’র দৃশ্যে উপস্থাপক ও নির্মাতা হানিফ সংকেতের সঙ্গে মোশাররফ করিম। ছবি: সংগৃহীত

প্রতি ঈদেই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ সাজানো হয় বর্ণিল আয়োজনে। রোজার ঈদের জন্য নির্মিত ইত্যাদির নতুন পর্বেও থাকবে নানা চমক। ইত্যাদির দর্শকপর্বের অতিথি হিসেবে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিমকে। নির্বাচিত চারজন দর্শকের সঙ্গে অভিনয় করবেন তিনি।

ইত্যাদির নিয়মিত পর্বে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দর্শক নির্বাচন করা হলেও ঈদের জন্য নির্মিত ইত্যাদির বিশেষ পর্বের দর্শক নির্বাচন করা হয় বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে। এবারও দর্শকপর্বের জন্য একটি ব্যতিক্রমী উপকরণ দিয়ে বাছাই করা হয়েছে চারজন দর্শক। নির্বাচিত দর্শকদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতিতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। এর মাধ্যমে সমাজের প্রতি সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঈদের পরদিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর বিটিভিতে প্রচারিত হবে ইত্যাদির বিশেষ এই পর্ব। অনুষ্ঠানটি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।

এদিকে প্রতিবছরের মতো এ বছরেও ঈদের নাটক নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন মোশাররফ করিম। প্রতিদিনই কোনো না কোনো নাটকের শুটিং করছেন তিনি। এ ছাড়া এই ঈদে বড় পর্দায়ও থাকছেন মোশাররফ। তানিম নূরের ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে। হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে এটি। এতে মোশাররফ করিম অভিনীত চরিত্রের নাম রশিদ উদ্দিন। আরও আছেন সাবিলা নূর, শরিফুল রাজ, চঞ্চল চৌধুরী, আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম প্রমুখ।

ঈদঅভিনেতাঅভিনয়ইত্যাদিছাপা সংস্করণবিনোদন
