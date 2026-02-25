কলকাতায় যেমন চলছে শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ সিনেমার শুটিং

ঈদে শাকিব খান অভিনীত ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমা মুক্তি পাওয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস ও নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ বদ্ধপরিকর—এই রোজার ঈদেই মুক্তি দেওয়া হবে প্রিন্স। এদিকে রোজা শুরু হয়ে গেছে। এগিয়ে আসছে ঈদ। তাই দম ফেলার সুযোগ নেই প্রিন্স টিমের। দিনরাত এক করে চলছে শুটিং।
প্রিন্স টিম এখন শুটিং করছে কলকাতায়। ভিসা জটিলতা কাটিয়ে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে সেখানে ক্যামেরা ওপেন হয়। অনেকটা গোপনেই চলছে কাজ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কলকাতা শহরজুড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে প্রিন্স সিনেমার টিম। কখনো অ্যাকশন দৃশ্যে নায়ক শাকিব খান মারামারি করছেন শত্রুদের সঙ্গে। কখনো বাইকে চেপে স্ট্যান্ট দিচ্ছেন। কখনো আবার দুই নায়িকা তাসনিয়া ফারিণ ও জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর সঙ্গে ক্যামেরাবন্দী হচ্ছেন। কলকাতার রাস্তায় শাকিবকে দেখে উচ্ছ্বসিত স্থানীয়রা, ভিড় করে দেখছে শুটিং।
শুটিংয়ের সময়ের দুটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। ছবি দুটি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নায়কের চুলে লালচে আভা, রুক্ষ ভাব। মুখে ঘন দাড়ি-গোঁফ। বুকখোলা জিনসের জ্যাকেটের ভেতর থেকে ফুল ছাপা শার্টের উঁকিঝুঁকি। আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একই কস্টিউমে মোটরসাইকেলে বসে আছেন শাকিব।
প্রিন্স সিনেমায় নব্বইয়ের দশকের গ্যাংস্টার রূপে দেখা যাবে শাকিব খানকে। সেই গল্পের শুটিং চলছে কলকাতায়। এরপর সিনেমার টিম চলে যাবে হায়দরাবাদে, শুটিং করার কথা আছে সেখানেও।
প্রযোজনাসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১২-১৪ ঘণ্টা কখনো এর চেয়েও বেশি সময় নিয়ে টানা শুটিং হচ্ছে প্রিন্স সিনেমার। বেশির ভাগ দৃশ্যেই শট দিতে হচ্ছে শাকিবকে। তবে কোনো বিরক্তি নয়, প্রতিটি শটেই মনোযোগ ধরে রেখে শট দিচ্ছেন তিনি। আগেই জানা গিয়েছিল, এই সিনেমায় আছেন পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। এবার জানা গেল, প্রিন্সে থাকছেন আরও বেশ কয়েকজন টালিউড অভিনয়শিল্পী। তালিকায় আছেন লোকনাথ দে, পিয়ান সরকার ও মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য।
প্রিন্স সিনেমায় মাফিয়া চরিত্রে অভিনয় করছেন লোকনাথ দে। তাঁর অভিনীত চরিত্রটিই শাকিবকে নিয়ে আসবে আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্ধকার দুনিয়ায়। পিয়ান সরকার অভিনয় করছেন লোকনাথের স্ত্রীর চরিত্রে; যে লোকনাথের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য দখল করে। আর মৃত্যুঞ্জয় অভিনীত চরিত্রটি গ্যাংস্টার হয়ে উঠতে প্রশিক্ষণ দেবে শাকিবকে। প্রিন্সের ক্যামেরা চালাচ্ছেন বলিউডের বাঙালি চিত্রগ্রাহক অমিত রায়। তাঁর সঙ্গে আরও আছেন শৈলেশ অবস্থী। টালিউডের অনেক সিনেমায় কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।
প্রতি ঈদেই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ সাজানো হয় বর্ণিল আয়োজনে। রোজার ঈদের জন্য নির্মিত ইত্যাদির নতুন পর্বেও থাকবে নানা চমক। ইত্যাদির দর্শকপর্বের অতিথি হিসেবে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিমকে। নির্বাচিত চারজন দর্শকের সঙ্গে অভিনয় করবেন তিনি।৪৩ মিনিট আগে
বলিউডে বছরজুড়ে যত বায়োপিক মুক্তি পায়, তাতে প্রাধান্য পায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যোদ্ধা, খেলোয়াড় আর অপরাধীদের জীবনী। সংগীতশিল্পীদের নিয়ে খুব কমই কাজ হয়েছে বলিউডে। কয়েক বছর ধরে কিশোর কুমারের বায়োপিক তৈরির চেষ্টা করছেন অনুরাগ বসু। তাতে আমির খান থাকবেন বলে জানা গিয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে
লাগেজে মদের বোতল থাকায় বিমানবন্দরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার খবর প্রকাশের পর সমালোচনার মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। তবে ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে অভিনেত্রী জানালেন, অসত্য সংবাদ প্রকাশ এবং মানহানির চেষ্টা করায় আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন তিনি।১৮ ঘণ্টা আগে
‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ সিনেমার প্রভাব বজায় থাকল বাফটাতেও। এ বছরের প্রায় সব অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে একচেটিয়া আধিপত্য ধরে রেখেছে পল থমাস অ্যান্ডারসন পরিচালিত সিনেমাটি। এবারের অস্কারে পেয়েছে ১৩টি বিভাগে মনোনয়ন।১ দিন আগে