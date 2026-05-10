ঢাবির নতুন প্রক্টর ইসরাফিল প্রাং

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবির নতুন প্রক্টর মো. ইসরাফিল প্রাং। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ইসরাফিল প্রাং বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। রোববার (১০ মে) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম তাঁকে এ দায়িত্ব প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা এক নিয়োগপত্রে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিয়োগপত্রে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার পার্ট-২ (১৯৯৭)-এর ১১ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রক্টরের দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করবেন নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর।

এর আগে দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ উপাচার্যের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন।

