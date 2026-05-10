Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

রাবিতে স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন, র‍্যাগিং হলে ব্যবস্থা

রাবি প্রতিনিধি  
রাবিতে স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন, র‍্যাগিং হলে ব্যবস্থা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে এই ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়, সকাল থেকেই নতুন শিক্ষার্থীদের প্রাণচাঞ্চল্যে যেন নতুন রূপ নেয় বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনা। শহীদ মিনার, প্যারিস রোড, টুকিটাকি চত্বর, আম চত্বর, পরিবহন মার্কেট, ইবলিশ চত্বরসহ বিভিন্ন স্থানে নবীনদের আড্ডা, পরিচিতি পর্ব ও ফটোসেশনে ব্যস্ত সময় কাটাতে দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গে অভিভাবকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

নবীনবরণ অনুষ্ঠান শেষে একাডেমিক ভবন থেকে বের হতেই পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আবহ। কারও হাতে ফুল, কেউ নতুন বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয়ে মেতে উঠেছেন। কোথাও ছোট ছোট দলে জমে উঠেছে প্রাণবন্ত আড্ডা, আবার কেউ গেয়ে উঠেছেন প্রিয় গান। হাসি, গল্প আর উচ্ছ্বাসে মুহূর্তেই পুরো ক্যাম্পাস পরিণত হয় প্রাণচঞ্চল এক মিলনমেলায়।

প্রথম দিনের অনুভূতি জানিয়ে ফলিত গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী সুষ্মিতা দাস বলেন, ‘আজ বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের প্রথম দিন। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের দেওয়া বক্তব্য আমাদের জন্য অনেক অনুপ্রেরণামূলক ছিল। সবার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।’

অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী তানভীর ইসলাম বলেন, সময়টা অনেক আনন্দঘন ছিল। কেন্দ্রীয়ভাবে নবীনবরণ আয়োজন হলেও বিভাগভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়। উপ-উপাচার্যের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আরও বিশেষ করে তুলেছে।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সালমান আহমেদ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশ আমাদের জন্য অনেক আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের। তবে এখানে আসার পথটা সহজ ছিল না। প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ না পাওয়ায় ভীষণ হতাশ হয়েছিলাম। পরে আবার চেষ্টা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই।’

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, এই ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ র‍্যাগিংমুক্ত। অতীতে এ ধরনের ঘটনায় জড়িত অনেক শিক্ষার্থীকে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতেও কেউ র‍্যাগিংয়ের সঙ্গে জড়িত হলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

রাবিরাজশাহী বিভাগজেলার খবরস্নাতক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারা রাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সম্পর্কিত

রাবিতে স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন, র‍্যাগিং হলে ব্যবস্থা

রাবিতে স্নাতক প্রথম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন, র‍্যাগিং হলে ব্যবস্থা

সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদে জবিতে জাতীয় ছাত্রশক্তির বিক্ষোভ

সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদে জবিতে জাতীয় ছাত্রশক্তির বিক্ষোভ

ঢাবির নতুন প্রক্টর ইসরাফিল প্রাং

ঢাবির নতুন প্রক্টর ইসরাফিল প্রাং

এসএসসি পরীক্ষার নবম দিনে অনুপস্থিত ৩১ হাজার, বহিষ্কার ৯ শিক্ষার্থী

এসএসসি পরীক্ষার নবম দিনে অনুপস্থিত ৩১ হাজার, বহিষ্কার ৯ শিক্ষার্থী