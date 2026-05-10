Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

পদত্যাগপত্র জমা দিলেন ঢাবি প্রক্টর

ঢাবি প্রতিনিধি
পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ‍্যালয়ের (ঢাবি) প্রক্টর অধ‍্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ‍্যালয়ের (ঢাবি) প্রক্টর অধ‍্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। আজ রোববার (১০ মে) আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি।

পদত্যাগের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন অধ্যাপক সাইফুদ্দীন। তিনি বলেন, ‘আজ দুপুর ২টার একটু পরে উপাচার্যের কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।’

কী কারণে পদত্যাগ করছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক সাইফুদ্দীন বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণেই পদত্যাগ করছি।’

