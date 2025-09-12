Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

তিন দিনেও ভোট গণনা সম্ভব নয়, সহকর্মীর মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনের: অধ্যাপক সুলতানা আক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫১
জাকসু নির্বাচন ২০২৫। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাকসু নির্বাচন ২০২৫। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌসের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করছেন সহকর্মীরা।

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও নবাব ফয়জুন্নেসা হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সুলতানা আক্তার বলেন, ‘জাকসু নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনার কারণেই আমাদের এক সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের আরও এক সহকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কেন এই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনা করা হলো—এটা আমার প্রশ্ন। আমি মনে করি, নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনার কারণেই আমাদের সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।’

আজ শুক্রবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সাংবাদিকদের এ কথা বলেন সুলতানা আক্তার।

ড. সুলতানা বলেন, ‘জাকসুর মতবিনিময় সভায় জানানো হয়েছিল, ভোট মেশিনে কাস্ট হবে এবং দ্রুত গণনা করা সম্ভব হবে। কিন্তু গতকাল হঠাৎ আমাদের জানানো হলো, ভোট গণনা ম্যানুয়ালি করা হবে। মেশিনে হলে রাত ১০টার মধ্যেই ফলাফল জানা যেত, সহকর্মীকে বাড়ি থেকে ডেকে আনতে হতো না। তাঁর অকাল মৃত্যু আমাদের গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।’

সুলতানা আক্তার দাবি করেন, এ মৃত্যুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই দায় নিতে হবে। শিক্ষক জান্নাতুল ফেরদৌসের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণেরও দাবি জানান তিনি।

জাকসুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে এক শিক্ষকের মৃত্যুজাকসুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে এসে এক শিক্ষকের মৃত্যু

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গণনা প্রসঙ্গে ড. সুলতানা আক্তার বলেন, ‘এই পদ্ধতিতে তিন দিনেও ভোট গণনা সম্ভব নয়। আমরা শিক্ষক, আমাদের পরিবার আছে, শারীরিক ও মানসিক চাপ আছে—এমন স্ট্রেস আমরা নিতে পারছি না। তাই এই পদ্ধতির পরিবর্তন চাই।’

ভোট গণনা থেকে বিরত থাকবেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ড. সুলতানা বলেন, ‘এটা আমার সহকর্মীরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁরা আলোচনা করে ঠিক করবেন।’

জাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছেজাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছে

বিষয়:

মৃত্যুঅধ্যাপকজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

তিন ভোটে দায়িত্ব পালনকারীদের ‘যথাসম্ভব’ দূরে রাখতে হবে

৪ বিষয়ে সুরাহা চেয়ে ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তাকে অভিযোগ দিলেন ৯ পোলিং এজেন্ট

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

জাকসুর বাকি ভোট হাতেই গণনা হবে

জাকসুর বাকি ভোট হাতেই গণনা হবে

হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে পদ্ধতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে কমিশন

হাতে ২০ হলের ভোট গণনা শেষে পদ্ধতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে কমিশন

এখনো ফল ঘোষণা হয়নি, আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি: শিবিরের জিএস প্রার্থী

এখনো ফল ঘোষণা হয়নি, আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি: শিবিরের জিএস প্রার্থী

রাকসুর নারী প্রার্থীদের তথ্য ও ছবির গোপনীয়তা রক্ষায় ৭ দাবি

রাকসুর নারী প্রার্থীদের তথ্য ও ছবির গোপনীয়তা রক্ষায় ৭ দাবি