বিইউএফটিতে তিন দিনব্যাপী মডেল ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স শুরু

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউএফটি) তিন দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল মডেল ইউনাইটেড নেশনস (বিইউএফটিআইমান) কনফারেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। ১৪ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজন চলবে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত।
বিইউএফটি অডিটরিয়ামে আয়োজিত এই কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউএফটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ফারুক হাসান। তিনি বলেন, তরুণ নেতৃত্ব ও বৈশ্বিক সচেতনতা গঠনে এই ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রশিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম কফিল উদ্দিন আহমেদ এবং বিইউএফটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার আইয়ুব নবী খানসহ অন্য কর্মকর্তারা।
সেক্রেটারি জেনারেল সুমাইয়া হাফিজ পিওশি আনুষ্ঠানিকভাবে বিইউএফটিআইমান ২০২৫-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এবারের আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য হলো—‘বৈশ্বিক বিভাজন মোকাবিলায় টেকসই শান্তি ও ব্যাপক নিরাপত্তার জন্য মানবিক সহানুভূতি, কূটনীতি ও সংহতি।’
তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে উচ্চপর্যায়ের বিতর্ক, সাংস্কৃতিক বিনিময়, যৌথ সমস্যা সমাধান, মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হবে। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী ও গালা নাইটের মাধ্যমে কনফারেন্সের সমাপ্তি হবে।
