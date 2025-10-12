শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্বের শীর্ষ ৬ বিশ্ববিদ্যালয়

ইলিয়াস শান্ত, ঢাকা
বিশ্বে উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড নির্ধারণে প্রতিবছর যে তালিকার জন্য শিক্ষার্থী, গবেষক ও নীতিনির্ধারকেরা অধীর আগ্রহে থাকেন, সেটি হলো টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং। গত বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ২০২৬ সালের র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি শিক্ষা সাময়িকী। এবারও যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় টানা ১০ বারের মতো প্রথম স্থান ধরে রেখেছে। এই তালিকায় আছে যুক্তরাষ্ট্রেরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়।
ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড
যুক্তরাজ্য
টানা ১০ বছর শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এর সাফল্যের মূল শক্তি হলো গভীর গবেষণা, শক্তিশালী একাডেমিক ঐতিহ্য এবং আন্তবিষয়ক সহযোগিতা। এ বছরও তারা গবেষণায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে। হাজার বছরের পুরোনো এই প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়োমেডিকেল গবেষণায় বিশ্বসেরা অবদান রেখে চলেছে।
ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)
যুক্তরাষ্ট্র
প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এমআইটি এ বছর গবেষণায় অক্সফোর্ডের কাছাকাছি স্কোর করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও জেনারেটিভ এআই গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি পথিকৃৎ। শিল্প খাত থেকে গবেষণায় রেকর্ড ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে এ বছর।
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়
যুক্তরাজ্য
এটি বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। শিক্ষাদানের উৎকর্ষ, ঐতিহ্যবাহী কলেজভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং গবেষণায় আন্তবিষয়ক সহযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শক্তি। মানবস্বাস্থ্য, জেনেটিকস এবং পরিবেশবিজ্ঞানে গবেষণায় কেমব্রিজের অবদান বৈপ্লবিক।
প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়
যুক্তরাষ্ট্র
প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অবস্থানে উঠেছে। গবেষণার মান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে তারা। নোবেলজয়ী অধ্যাপক ও বৈশ্বিক অংশীদারত্ব বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে। প্রিন্সটন ও কেমব্রিজ সমান রেটিং পয়েন্টে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি হার্ভার্ড। এ বছর প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাদান ও উদ্ধৃতি সূচকে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। এর প্রভাব কেবল একাডেমিক নয়, জননীতি নির্ধারণ, ব্যবসা ও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় সমানভাবে বিস্তৃত। হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ড সমান রেটিং পয়েন্টে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্র
উদ্ভাবন এবং গবেষণায় নেতৃত্বদানকারী হিসেবে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োমেডিকেল ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শিল্প খাতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও প্রভাবশালী করেছে।
র্যাঙ্কিংয়ে যেভাবে ‘সেরা’ নির্ধারিত হয়
টিএইচই মোট ১৮টি সূচক বা মেট্রিকের ওপর ভিত্তি করে র্যাঙ্কিং নির্ধারণ করে। এগুলো পাঁচটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন শিক্ষাদানের পরিবেশ ও মান (৩ শতাংশ), গবেষণা কার্যক্রম (৩০ শতাংশ), গবেষণার প্রভাব (৩০ শতাংশ), শিল্প খাতে অবদান (৪ শতাংশ) এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী (৬ শতাংশ)।
এসব সূচকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত স্কোর অনুযায়ী তাদের অবস্থান নির্ধারিত হয়। কোনো ক্ষেত্রে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোর সমান হলে তারা র্যাংকিং হিসেবে একই অবস্থানে থাকে। এ বছর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সমান রেটিং পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সমান রেটিং পেয়ে রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে।
র্যাঙ্কিং কেন গুরুত্বপূর্ণ
টিএইচই র্যাঙ্কিং শুধু একটি তালিকা নয়, এটি উচ্চশিক্ষারও বৈশ্বিক মানদণ্ড। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেওয়ার সময় এই তালিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন; সরকার গবেষণা অনুদান নির্ধারণে এটি বিবেচনা করে; আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের উন্নতির মানদণ্ড হিসেবে র্যাঙ্কিংকে ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, কোন প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় কতটা এগিয়ে এবং গবেষণায় কতটা প্রভাবশালী।
বিশ্বে উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড নির্ধারণে প্রতিবছর যে তালিকার জন্য শিক্ষার্থী, গবেষক ও নীতিনির্ধারকেরা অধীর আগ্রহে থাকেন, সেটি হলো টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং। গত বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ২০২৬ সালের র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি শিক্ষা সাময়িকী। এবারও যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় টানা ১০ বারের মতো প্রথম স্থান ধরে রেখেছে। এই তালিকায় আছে যুক্তরাষ্ট্রেরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়।
ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড
যুক্তরাজ্য
টানা ১০ বছর শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এর সাফল্যের মূল শক্তি হলো গভীর গবেষণা, শক্তিশালী একাডেমিক ঐতিহ্য এবং আন্তবিষয়ক সহযোগিতা। এ বছরও তারা গবেষণায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে। হাজার বছরের পুরোনো এই প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়োমেডিকেল গবেষণায় বিশ্বসেরা অবদান রেখে চলেছে।
ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)
যুক্তরাষ্ট্র
প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এমআইটি এ বছর গবেষণায় অক্সফোর্ডের কাছাকাছি স্কোর করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও জেনারেটিভ এআই গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি পথিকৃৎ। শিল্প খাত থেকে গবেষণায় রেকর্ড ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে এ বছর।
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়
যুক্তরাজ্য
এটি বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। শিক্ষাদানের উৎকর্ষ, ঐতিহ্যবাহী কলেজভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং গবেষণায় আন্তবিষয়ক সহযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শক্তি। মানবস্বাস্থ্য, জেনেটিকস এবং পরিবেশবিজ্ঞানে গবেষণায় কেমব্রিজের অবদান বৈপ্লবিক।
প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়
যুক্তরাষ্ট্র
প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অবস্থানে উঠেছে। গবেষণার মান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে তারা। নোবেলজয়ী অধ্যাপক ও বৈশ্বিক অংশীদারত্ব বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছে। প্রিন্সটন ও কেমব্রিজ সমান রেটিং পয়েন্টে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি হার্ভার্ড। এ বছর প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাদান ও উদ্ধৃতি সূচকে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। এর প্রভাব কেবল একাডেমিক নয়, জননীতি নির্ধারণ, ব্যবসা ও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় সমানভাবে বিস্তৃত। হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ড সমান রেটিং পয়েন্টে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্র
উদ্ভাবন এবং গবেষণায় নেতৃত্বদানকারী হিসেবে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োমেডিকেল ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শিল্প খাতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও প্রভাবশালী করেছে।
র্যাঙ্কিংয়ে যেভাবে ‘সেরা’ নির্ধারিত হয়
টিএইচই মোট ১৮টি সূচক বা মেট্রিকের ওপর ভিত্তি করে র্যাঙ্কিং নির্ধারণ করে। এগুলো পাঁচটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন শিক্ষাদানের পরিবেশ ও মান (৩ শতাংশ), গবেষণা কার্যক্রম (৩০ শতাংশ), গবেষণার প্রভাব (৩০ শতাংশ), শিল্প খাতে অবদান (৪ শতাংশ) এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী (৬ শতাংশ)।
এসব সূচকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত স্কোর অনুযায়ী তাদের অবস্থান নির্ধারিত হয়। কোনো ক্ষেত্রে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোর সমান হলে তারা র্যাংকিং হিসেবে একই অবস্থানে থাকে। এ বছর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সমান রেটিং পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সমান রেটিং পেয়ে রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে।
র্যাঙ্কিং কেন গুরুত্বপূর্ণ
টিএইচই র্যাঙ্কিং শুধু একটি তালিকা নয়, এটি উচ্চশিক্ষারও বৈশ্বিক মানদণ্ড। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেওয়ার সময় এই তালিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন; সরকার গবেষণা অনুদান নির্ধারণে এটি বিবেচনা করে; আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের উন্নতির মানদণ্ড হিসেবে র্যাঙ্কিংকে ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, কোন প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় কতটা এগিয়ে এবং গবেষণায় কতটা প্রভাবশালী।
পাঠকবন্ধু সব সময় শিক্ষার্থীবান্ধব কর্মসূচি হাতে নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি পাঠকবন্ধু পুবাইল থানা শাখা স্কুলশিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করে এক আনন্দঘন শিক্ষাসফরের। পুবাইলের আব্দুর রাজ্জাক মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ৬০ শিক্ষার্থী এ সফরে অংশ নেয়।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান ডিয়ারবর্ন বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।২ ঘণ্টা আগে
বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয় অধ্যয়ন করে সেগুলো পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে বলে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় উঠে এসেছে। ব্রিটিশ শিক্ষার্থীদের কিশোর বয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সময় পর্যবেক্ষণ করে এ তথ্য পেয়েছেন গবেষকেরা...১৯ ঘণ্টা আগে
নেদারল্যান্ডসের ইউনিভার্সিটি অব আমস্টারডাম মেরিট বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।১ দিন আগে