বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ, স্বীকৃত এবং প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যায়ন সংস্থা কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৭-এ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) টানা ধারাবাহিকতায় বৈশ্বিক পর্যায়ে ১০০১-১২০০ ব্যান্ডে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে। এই অর্জন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্রমবর্ধমান সুনাম, গবেষণায় উৎকর্ষ এবং বৈশ্বিক সম্পৃক্ততার স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
সর্বশেষ কিউএস র্যাঙ্কিং অনুযায়ী, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বর্তমানে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে দ্বিতীয় এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। এই সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশ্বমানের শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিকীকরণের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার প্রতিফলন।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একাডেমিক সুনাম, নিয়োগদাতাদের মূল্যায়ন, গবেষণার প্রভাব, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বৈশ্বিক সম্পৃক্ততাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে। এসব সূচকে ডিআইইউর ধারাবাহিক অগ্রগতি বিশ্ববিদ্যালয়টির আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা পরিবেশকে আরও সুদৃঢ় করেছে।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ফিউচার-রেডি গ্র্যাজুয়েট তৈরি, গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই স্বীকৃতি ডিআইইউ-কে আরও বড় লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই অর্জনের জন্য ডিআইইউর শিক্ষক, ভিজিটিং প্রফেসর, গবেষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অ্যালামনাই, শিল্প খাতের অংশীদার, আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তাদের সম্মিলিত অবদানই বিশ্ববিদ্যালয়টির এই বৈশ্বিক সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে একটি বিশ্বমানের জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করে চলেছে। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৭-এ অর্জিত এই সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়টির বৈশ্বিক নেতৃত্ব, গবেষণা উৎকর্ষ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
এ ছাড়া, ইউএস নিউজ বেষ্ট গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিজ র্যাঙ্কিং ২০২৬-২০২৭-এ বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২য়, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪র্থ, এশিয়ায় ৩৬৬তম এবং বিশ্বব্যাপী ১০৬১তম স্থান অবস্থান ধরে রেখে আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে নিজেদের শক্তিশালী উপস্থিতি আরও সুদৃঢ় করেছে।
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