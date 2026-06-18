Ajker Patrika
শিক্ষা

অভিন্ন প্রশ্নে হবে এইচএসসি পরীক্ষা: শিক্ষামন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ জুন ২০২৬, ১৯: ০৯
অভিন্ন প্রশ্নে হবে এইচএসসি পরীক্ষা: শিক্ষামন্ত্রী
শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ফাইল ছবি

আগামী ২ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সব কয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেছেন, ‘সারা বাংলাদেশে আমরা একক প্রশ্নে এবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি। দেখি কী হয়। এটা আপনারা জানেন, একেক বোর্ডের সঙ্গে একেক বোর্ডের প্রতিযোগিতা থাকে। কোনো বোর্ড একটু রিলাক্স প্রশ্ন করে, কোনো বোর্ড স্ট্রং প্রশ্ন করে। এক বাংলাদেশে পরীক্ষা দেবে, এসএসসি এবং এইচএসসি ভিন্ন প্রশ্ন তো হতে পারে না। এটা হয় না।’

মন্ত্রী বলেন, ‘ও লেভেল, এ লেভেলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে প্রশ্ন ভিন্ন হয় না। সে জন্য আমরা এটা করেছি। ভালোর জন্যই করেছি।’

জুলাই মাস দুর্যোগপ্রবণ সময়। বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো একটি বা একাধিক শিক্ষা বোর্ডের পাবলিক পরীক্ষা স্থগিতের নজির আছে। অভিন্ন প্রশ্নে এইচএসসি পরীক্ষার সময় কোনো একটি বোর্ডের এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হলে সরকার কী পদক্ষেপ নেবে, তা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চান সাংবাদিকেরা।

উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘দুর্যোগের সঙ্গে প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই। একক প্রশ্ন বা অভিন্ন প্রশ্ন আমরা তো সেই স্ব স্ব উপজেলায় পাঠিয়ে দিয়েছি। সেটা তো আমাদের কোশ্চেন ব্যাংকে চলে যায়। দুর্যোগে পরীক্ষা নেওয়ার অসুবিধা হয়, সেই সময় ইমার্জেন্সি ডিসিশন নেওয়ার জন্য আমাদের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। ইন ডিটেলস আমরা বলব।’

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘একদম ক্যাটাগরিক্যালি ধরুন, এক জায়গায় দুর্যোগ হলো, সে জায়গায় সকাল ১০টায় পরীক্ষা হলো না প্রশ্নপত্র তো হেডমাস্টার সাহেব দেননি। উনার কাছেই তো আছে এবং ওই ছাত্রছাত্রীদের কনফাইন থাকলেও পরবর্তী সময়ে এটা অন্য জায়গায় সার্কুলেট হওয়ার আগে এগুলি নেসেসারি স্টেপ নেওয়া হয়।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহ্‌দী আমিন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেলসহ অনেকে।

বিষয়:

সচিবালয়এইচএসসিশিক্ষাশিক্ষামন্ত্রী
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