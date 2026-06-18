প্রাথমিকের শিশুদের স্বর্ণ কাপ ফুটবলের ফাইনাল ২০ জুন

প্রায় আড়াই মাস ধরে সারা দেশে চলমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব আগামী ২০ জুন শনিবার ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উপস্থিত থেকে ছোটদের ফুটবল উপভোগ করবেন।
আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রতিযোগিতার বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন।
এপ্রিলে শুরু হয়ে গত প্রায় আড়াই মাস ধরে বাংলাদেশের তৃণমূল থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ৬৫ হাজার ৩৪২টি স্কুল থেকে ১১ লাখ ছাত্র ও ১১ লাখ ছাত্রী এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। গ্রাম থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছেন তারা।
প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালিকা) শাখায় ময়মনসিংহের নান্দাইলে উপজেলার আচারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার জোরগাছা ইউনাইটেড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর বালক শাখায় ময়মনসিংহের দড়িরামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার দাড়িয়াল মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, ২০ জুন ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় আর্মি স্টেডিয়ামে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন। আমাদের শিশুরা যখন দেখবে এই ছোট ছোট ছেলে–মেয়েরা খেলাধুলা করার কারণে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই তারা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হবে। আমাদের লক্ষ্য ধারাবাহিকভাবে অন্তত ৫০ লাখ শিক্ষার্থী যেন পরবর্তী ফুটবল টুর্নামেন্টগুলোতে অংশ নেয়।
মাহদী আমিন আরও জানান, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট এবং ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিংয়ের একটি প্রতিযোগিতাও চলছে। এই প্রতিযোগিতায় ১২ হাজার টিম অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি দলে তিনজন শিক্ষার্থী দুজন শিক্ষক, অর্থাৎ ৩৬ হাজার শিক্ষার্থী ১২ হাজার শিক্ষক এই উদ্যোগে যুক্ত আছেন। তাদের বিভিন্ন রকমের উদ্যোক্তামূলক চিন্তাভাবনা কী রয়েছে, কী ধরনের উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তা–ভাবনা রয়েছে এবং সেগুলোকে আমরা কমার্শিয়ালাইজ করার চিন্তা করছি। ভালো উদ্যোগে ফান্ডিং করার চিন্তাও রয়েছে। আগামী ২৯ জুন বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থীরা গত আড়াই মাস ধরে ইউনিয়ন থেকে বিভাগীয় পর্যায়ের ধাপ অতিক্রম করার পর মেয়েদের দুটি দল এবং ছেলেদের দুটি দল চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত পর্বে উপস্থিত থাকবেন। যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তাদের প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সামনে ফিফার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। শিশুদের যারা এই গোল্ড কাপগুলো জিতবে, তারা আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় হবে।
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি এত বড় প্রতিযোগিতা গণমাধ্যমের সাড়া না পাওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন।
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