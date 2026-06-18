এলএলবি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখুন ওয়েবসাইটে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৪ সালের এলএলবি প্রথম পর্ব (প্রথম বর্ষ) পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
১৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে এ ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
পরীক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলবিষয়ক ওয়েবসাইট nu.ac.bd/results থেকে তাঁদের ফল জানতে পারবেন। এ ছাড়া প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ধরনের অসংগতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন কিংবা প্রয়োজনবোধে ফল সম্পূর্ণ বাতিলের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
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