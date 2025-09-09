Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন ‎ঘিরে ঢাবিতে ‎কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ৪৬
নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়োজিত রয়েছে সোয়াত টিম। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়োজিত রয়েছে সোয়াত টিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎‎নানা শঙ্কা কাটিয়ে শুরু হয়েছে ৩৮তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই ভোট গ্রহণ চলবে। সুষ্ঠুভাবে ভোটের কার্যক্রম শেষ করতে কড়া নিরাপত্তা জোরদার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলোতে দেখা যায়, প্রতিটি প্রবেশপথে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি, প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে তারা দায়িত্ব পালন করছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সবার আইডি কার্ড যাচাই করে এবং অনুমোদিত ব্যক্তি বা যানবাহন প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। ‎

‎বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে। প্রতিটি কেন্দ্রেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তার জন্য টিএসসি এলাকায় পুলিশের একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

‎ডিএমপি সূত্রে জানা যায়, ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২ হাজার ৯৬ জন পুলিশ, ডগ স্কোয়াড, সোয়াত টিম, বিশেষায়িত টিম, সাদা পোশাকধারী ডিবি পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে।

প্রতিটি কেন্দ্রেই অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন রয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রতিটি কেন্দ্রেই অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন রয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ডিএমপির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আটটি চেকপোস্ট চালু আছে, সব কেন্দ্রে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, মোবাইল পেট্রোল, ডগ স্কোয়াড, বিশেষায়িত টিম, বোম এক্সপোজাল ইউনিট, সোয়াত টিম, ডিবি, সিসিটিভি মনিটরিং সেল, স্ট্রাইকিং রিজার্ভ ফোর্স রয়েছে। র‍্যাব ও বিজিবির সদস্যরাও দায়িত্ব পালন করছেন। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু থাকবে। ‎

‎ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তার বিষয়ে গতকাল বিকেলে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গত এক সপ্তাহ ধরে নানাবিধ পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। আশা করছি বড় কোনো ঘটনা ঘটবে না। নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তার শঙ্কা নেই। ‎

‎ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। পাঁচ ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ আর ১৩ ছাত্র হলে এই সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫ জন।

ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে মোট ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যার মধ্যে বিভিন্ন পদে ৬২ জন ছাত্রী রয়েছেন। আর প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪। এসব পদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন।

বিষয়:

ঢাবিনির্বাচনভোটডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

সম্পর্কিত

ডাকসুতে এযাবৎ ভিপি-জিএস ছিলেন যারা, কারা হচ্ছেন উত্তরসূরি

ডাকসুতে এযাবৎ ভিপি-জিএস ছিলেন যারা, কারা হচ্ছেন উত্তরসূরি

টিএসসি কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চাইলেন আবিদুল ও বাকের

টিএসসি কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চাইলেন আবিদুল ও বাকের

রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই কেন্দ্রে ঢুকেছি: ভিপিপ্রার্থী আবিদুল

রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই কেন্দ্রে ঢুকেছি: ভিপিপ্রার্থী আবিদুল

পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র পরিবর্তন করানোর অভিযোগ ভিপি পদপ্রার্থী উমামার

পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র পরিবর্তন করানোর অভিযোগ ভিপি পদপ্রার্থী উমামার