টিএসসি কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চাইলেন আবিদুল ও বাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দিচ্ছেন রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার সকালে এই কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চেয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান এবং বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার।
মঙ্গলবার সকালে তাঁরা দুজন পৃথকভাবে এই কেন্দ্রে আসেন।
সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে টিএসসি কেন্দ্রে আসেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। তিনি নারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানান।
এ সময় আবু বাকের মজুমদার বলেন, আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খুবই চমৎকার পরিবেশে।
এরপর সকাল ৮টা ২৫ মিনিটের দিকে টিএসসি কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনিও নারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং নিজের ভোট চান।
সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দিতে আসা নারী শিক্ষার্থীদের ভিড় দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, ভোট গ্রহণ শুরুর আগেই অন্তত দুই শতাধিক নারী শিক্ষার্থী ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়ান। ভোট গ্রহণ শুরুর পর সেই লাইন আরও দীর্ঘ হয়। এমনকি লাইন টিএসসির প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে রাস্তায় চলে যায়। তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।
এবার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮ পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী হয়েছেন। ভোটার রয়েছে প্রায় ৪০ হাজার।
৮টি কেন্দ্রে ৮১০ বুথে ৩৯৮৭৫টি ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা। কার্জন হল কেন্দ্রে ৫০৭৭টি ভোট, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৪৮৫৩টি ভোট, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ৫৬৬৫টি ভোট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ৪৭৫৫টি ভোট, সিনেট ভবন কেন্দ্রে ৪৮৩০টি ভোট, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬১৫৫টি ভোট, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ৪৪৪৩টি ভোট এবং ইউল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪০৯৬টি ভোট রয়েছে।
প্রায় পাঁচ বছর পর আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিভিন্ন পদের বিপরীতে অংশ নিচ্ছেন কয়েক শ শিক্ষার্থী। তবে এই প্রথম নয়, আর আগেও আরও ৩৭ বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে।৯ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা ভোটকেন্দ্রে ভিড় করতে শুরু করেন। এবার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮ পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী হয়েছেন। ভোটার রয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার।৩৬ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এর মধ্যে পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র পরিবর্তন করানোর অভিযোগ তুলেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী উমামা ফাতেমা।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, যা সংক্ষেপে ‘ডাকসু’ নামে পরিচিত, কেবল একটি ছাত্র সংগঠন নয়; এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি জীবন্ত অধ্যায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এটি শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং জাতীয় রাজনীতিতে১ ঘণ্টা আগে