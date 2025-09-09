Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

টিএসসি কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চাইলেন আবিদুল ও বাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আবিদুল ইসলাম খান ও আবু বাকের মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত
আবিদুল ইসলাম খান ও আবু বাকের মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দিচ্ছেন রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার সকালে এই কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চেয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান এবং বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার।

মঙ্গলবার সকালে তাঁরা দুজন পৃথকভাবে এই কেন্দ্রে আসেন।

সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে টিএসসি কেন্দ্রে আসেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। তিনি নারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাঁকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানান।

এ সময় আবু বাকের মজুমদার বলেন, আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খুবই চমৎকার পরিবেশে।

এরপর সকাল ৮টা ২৫ মিনিটের দিকে টিএসসি কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনিও নারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং নিজের ভোট চান।

সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দিতে আসা নারী শিক্ষার্থীদের ভিড় দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভোট গ্রহণ শুরুর আগেই অন্তত দুই শতাধিক নারী শিক্ষার্থী ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়ান। ভোট গ্রহণ শুরুর পর সেই লাইন আরও দীর্ঘ হয়। এমনকি লাইন টিএসসির প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে রাস্তায় চলে যায়। তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।

এবার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮ পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী হয়েছেন। ভোটার রয়েছে প্রায় ৪০ হাজার।

৮টি কেন্দ্রে ৮১০ বুথে ৩৯৮৭৫টি ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা। কার্জন হল কেন্দ্রে ৫০৭৭টি ভোট, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৪৮৫৩টি ভোট, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ৫৬৬৫টি ভোট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ৪৭৫৫টি ভোট, সিনেট ভবন কেন্দ্রে ৪৮৩০টি ভোট, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬১৫৫টি ভোট, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ৪৪৪৩টি ভোট এবং ইউল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪০৯৬টি ভোট রয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসছাত্রদলনির্বাচনভোটশিক্ষাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
