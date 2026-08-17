শাবির নতুন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক রবিউল ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আতিক

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) নতুন উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. জি এম রবিউল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ আতিকুল হক। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব মো. শাহ আলম সিরাজ স্বাক্ষরিত দুটি আলাদা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে শাবিপ্রবির আইন, ১৯৮৭ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. জি এম রবিউল ইসলামকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য পদে এবং ধারা ১৪ অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড শাহ আতিকুল হককে কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।
নিয়োগের শর্তের মধ্যে রয়েছে, ‘পদে তাঁদের নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ থেকে চার বছর অথবা অবসর গ্রহণের মধ্যে যা পূর্বে ঘটে সে সময় পর্যন্ত হবে। দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের মূল পদের সমপরিমাণ বেতনভাতাদি প্রাপ্য হবেন। তাঁরা বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময়ে এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।’
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