দেশব্যাপী ধর্ষণ ও বিচারহীনতার প্রতিবাদে আইএসইউ শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

মহাখালী ক্যাম্পাসে ধর্ষণ ও বিচারহীনতার প্রতিবাদে আইএসইউ শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত

দেশব্যাপী ধর্ষণ ও বিচারহীনতার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটির (আইএসইউ) সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাখালী ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা বলেন, প্রয়োজন হলে দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এ সময় তাঁরা কালশীবাসীর ঘোষিত ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান।

শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও আইনি দীর্ঘসূত্রতার কারণেই অপরাধীরা বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে। তাই ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা মিরপুরে শিশু হত্যা ও এক মাদ্রাসাছাত্রসহ সব ধর্ষণ মামলার দ্রুত বিচার এবং অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকরের দাবি জানান।

