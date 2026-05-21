Ajker Patrika
শিক্ষা

টানা ২৫ দিনের ছুটি পাচ্ছেন কুবি শিক্ষার্থীরা

কুবি প্রতিনিধি 
টানা ২৫ দিনের ছুটি পাচ্ছেন কুবি শিক্ষার্থীরা
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ উপলক্ষে টানা ২৫ দিনের ছুটি পাচ্ছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) শিক্ষার্থীরা। আগামীকাল (২২ মে) থেকে এ ছুটি কার্যকর হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার সূত্রে জানা যায়, আগামী ২৪ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে ২২ ও ২৩ মে সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) হওয়ায় কার্যত ২২ মে থেকেই ক্লাস বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া ১২ ও ১৩ জুনও সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ওই দিনগুলোতেও কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামী ১৪ জুন থেকে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্লাস শুরু হবে।

তবে ছুটি চলাকালে একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো খোলা থাকবে। অন্যদিকে, এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুল বন্ধ থাকবে।

আবাসিক হলগুলোর বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, আগামী ২৪ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত হল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১২ জুন সকাল ১০টা থেকে হল পুনরায় খোলা হবে। ছুটি চলাকালে হলে প্রবেশের ক্ষেত্রে গেটে নাম ও কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের নিজ দায়িত্বে মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।

পরিবহন পুলের সহকারী রেজিস্ট্রার মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, ঈদযাত্রায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহনে খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহরে এ বিশেষ বাস সার্ভিস পরিচালিত হবে।

এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ নুরুল করীম চৌধুরী বলেন, ‘ঈদুল আজহা এবং গ্রীষ্মকালীন বন্ধ একসাথে হবার কারণে শিক্ষার্থীরা একটি দীর্ঘ ছুটি পাচ্ছে। বন্ধে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে বিভাগীয় শহরে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হলগুলোর বিষয়ে হল প্রশাসন কর্তৃক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

ছুটিকুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কুবিঈদুল আজহাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

চীনে হুবেই সরকারি বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ

চীনে হুবেই সরকারি বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ

ঈদের ছুটির পর জবিতে অনলাইন ক্লাস বন্ধের সিদ্ধান্ত

ঈদের ছুটির পর জবিতে অনলাইন ক্লাস বন্ধের সিদ্ধান্ত

জাবি ক্যাম্পাসে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনায় নারী নিরাপত্তা মঞ্চের মৌন মিছিল

জাবি ক্যাম্পাসে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনায় নারী নিরাপত্তা মঞ্চের মৌন মিছিল

চবিকে হারিয়ে ভলিবল ‘চ্যাম্পিয়ন’ শিরোপা জিতল ঢাবি

চবিকে হারিয়ে ভলিবল ‘চ্যাম্পিয়ন’ শিরোপা জিতল ঢাবি