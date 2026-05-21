টানা ২৫ দিনের ছুটি পাচ্ছেন কুবি শিক্ষার্থীরা

পবিত্র ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ উপলক্ষে টানা ২৫ দিনের ছুটি পাচ্ছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) শিক্ষার্থীরা। আগামীকাল (২২ মে) থেকে এ ছুটি কার্যকর হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার সূত্রে জানা যায়, আগামী ২৪ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে ২২ ও ২৩ মে সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) হওয়ায় কার্যত ২২ মে থেকেই ক্লাস বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া ১২ ও ১৩ জুনও সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ওই দিনগুলোতেও কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামী ১৪ জুন থেকে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্লাস শুরু হবে।
তবে ছুটি চলাকালে একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো খোলা থাকবে। অন্যদিকে, এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুল বন্ধ থাকবে।
আবাসিক হলগুলোর বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, আগামী ২৪ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত হল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১২ জুন সকাল ১০টা থেকে হল পুনরায় খোলা হবে। ছুটি চলাকালে হলে প্রবেশের ক্ষেত্রে গেটে নাম ও কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের নিজ দায়িত্বে মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।
পরিবহন পুলের সহকারী রেজিস্ট্রার মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, ঈদযাত্রায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহনে খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহরে এ বিশেষ বাস সার্ভিস পরিচালিত হবে।
এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ নুরুল করীম চৌধুরী বলেন, ‘ঈদুল আজহা এবং গ্রীষ্মকালীন বন্ধ একসাথে হবার কারণে শিক্ষার্থীরা একটি দীর্ঘ ছুটি পাচ্ছে। বন্ধে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে বিভাগীয় শহরে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হলগুলোর বিষয়ে হল প্রশাসন কর্তৃক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’
চীনের ‘হুবেই গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ ২০২৬’-এর জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা চীনের এ বৃত্তি প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিদেশে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে অধ্যয়নে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।৫ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে ব্যয় সংকোচন এবং শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে আপত্কালীন অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছিল। দেশের বর্তমান জ্বালানি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বাভাবিক একাডেমিক কার্যক্রমে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে...১৬ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনার প্রতিবাদে ‘নারী নিরাপত্তা মঞ্চ’ নামে নতুন প্ল্যাটফর্মের ব্যানারে মৌন মিছিল ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন নারী শিক্ষার্থীরা। তাঁরা প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনা করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছেন।১৬ ঘণ্টা আগে
আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘রানার আপ’ শিরোপা ধরিয়ে ‘চ্যাম্পিয়ন’ শিরোপা অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। এ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানার–আপ অর্জন করেছে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়...১৬ ঘণ্টা আগে