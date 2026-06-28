ঢাবি হল সংসদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ, ব্যবস্থা চাইল বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া সাবেক এক নারী শিক্ষার্থীকে হল থেকে বের করে দেওয়া এবং এ ঘটনায় হল সংসদের দায়িত্বশীল পদে থাকা কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
আজ রোববার বেলা ২টায় সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কাছে স্মারকলিপি দেয়। পরে প্রক্টর কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, গতকাল শনিবার (২৭ জুন) দিবাগত রাত আনুমানিক ১২টা ১৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের দুজন বিবাহিত সাবেক শিক্ষার্থী বর্তমান কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে ফুটবল খেলা দেখতে শহীদুল্লাহ হলে প্রবেশ করেন। হলের প্রবেশপথে নিয়ম অনুযায়ী নাম নিবন্ধনের পর তাঁরা মাঠে অবস্থান করছিলেন।
এ সময় হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক মো. সাজু মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক ও আরও কয়েকজন তাঁদের ঘিরে ধরেন বলে অভিযোগ করা হয়।
অভিযোগে আরও বলা হয়, সাবেক ওই নারী শিক্ষার্থীর উদ্দেশে অপমানজনক, বৈষম্যমূলক ও নারীবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়। পরে সংঘবদ্ধভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাঁদের হল ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর নেতারা বলেন, ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মব সংস্কৃতি, মোরাল পুলিশিং, কর্তৃত্ববাদী আচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি উদ্বেগজনক উদাহরণ।
সংগঠনটির নেতাদের দাবি, হল কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রশাসনিক ক্ষমতা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ঘিরে ধরা, জিজ্ঞাসাবাদ করা ও হল থেকে বের করে দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।
এ সময় বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করে। দাবিগুলো হলো—ঘটনার নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত; হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক মো. সাজু মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদকসহ জড়িত সবার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া; ক্যাম্পাসে মব সংস্কৃতি ও মোরাল পুলিশিংয়ের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন; নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীসহ সবার নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।
স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা ২৪টি ডিম ও ২২ প্যাকেট বিস্কুট আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। অভিযোগটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রকাশের পর বিষয়টি আমলে...২ মিনিট আগে
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা হবে যাতে শিক্ষার্থীরা শুধু ডিগ্রিধারী নয়, দক্ষ, নৈতিক ও কর্মসংস্থান-উপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। অতীতের মতো কেবল সনদনির্ভর শিক্ষা নয়, বরং দক্ষতা, মূল্যবোধ ও বাস্তব কর্মজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাই হবে সরকারের অগ্রাধিকার...৩৫ মিনিট আগে
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত ‘স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’-এর জাতীয় পর্যায়ের প্রদর্শনী আগামীকাল সোমবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। একই অনুষ্ঠানে দেশের ২৯ হাজার ৬২১টি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে...১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বজুড়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন, উদ্ভাবনী শিক্ষাপদ্ধতি এবং সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রাখা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দিতে ঘোষিত ‘বিশ্বসেরা স্কুলের পুরস্কার ২০২৬’-এর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে মনোনীত সেরা স্কুলগুলোর মধ্য থেকে পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিতে শুরু হয়েছে সাধারণ২ ঘণ্টা আগে