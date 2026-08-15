মাভাবিপ্রবিতে পিএইচডি ও এমফিলে ভর্তি

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (মাভাবিপ্রবি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে পিএইচডি ও এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১৫ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং, লাইফ সায়েন্স, সায়েন্স ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে পিএইচডি এবং সায়েন্স অনুষদের অধীনে এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তি নেওয়া হবে।
আবেদনের জন্য প্রার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫০ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে সিজিপিএ-৪-এর মধ্যে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে। এ ছাড়া থিসিস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা অথবা গবেষণাপত্র প্রকাশনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
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