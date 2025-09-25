Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন: চলছে ভোট গ্রহণ

সাভার (ঢাকা) ­ প্রতিনিধি
আজ সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

৭ বছর পর গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চতুর্থ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচন। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি কেন্দ্রে বেলা ৩টা পর্যন্ত চলবে এই ভোট গ্রহণ।

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারায় তারা উচ্ছ্বসিত।

এবারের নির্বাচনে ১১টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৫৭ জন প্রার্থী। মোট ভোটার ৪ হাজার ৭৬১ জন।

ভোট প্রদানের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন ভোটাররা।
ভোট প্রদানের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন ভোটাররা।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত ১১ আগস্ট তফসিল ঘোষণার পর থেকে ধাপে ধাপে মনোনয়নপত্র বিতরণ, যাচাই-বাছাই, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এবং ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করা হয়।

নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তদারকিতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। পুরো ক্যাম্পাসে মোতায়েন রয়েছে ৩৫০ জন নিরাপত্তা সদস্য। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। এ ছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনী এবং কুইক রেসপন্স টিমও দায়িত্ব পালন করছে।

নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তদারকিতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তদারকিতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোটের পরিবেশ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সচেষ্ট বলে জানিয়েছেন উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন। তিনি বলেন, দেশের একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গকসু নির্বাচন জাতীয় নেতৃত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ। এবারের নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশাবাদী।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম গকসু নির্বাচন হয়েছিল ২০১৩ সালে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তৃতীয় কার্যনির্বাহী সংসদ গঠিত হলেও ২০২০ সালে তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা বিভাগসাভারনির্বাচনগণ বিশ্ববিদ্যালয়বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন: চলছে ভোট গ্রহণ

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন: চলছে ভোট গ্রহণ

ভর্তি পরীক্ষায় সফল হওয়ার ৭ পরামর্শ

ভর্তি পরীক্ষায় সফল হওয়ার ৭ পরামর্শ

১১৪ কোটি টাকার স্কিমের প্রশিক্ষণে ব্যয় ৫৬ কোটি

১১৪ কোটি টাকার স্কিমের প্রশিক্ষণে ব্যয় ৫৬ কোটি

এআইইউবির এমএমসি বিভাগের আয়োজনে ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’

এআইইউবির এমএমসি বিভাগের আয়োজনে ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’