Ajker Patrika
শিক্ষা

এসএসসির দ্বিতীয় দিনে অনুপস্থিত প্রায় ২৭ হাজার, বহিষ্কার ১৯

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ০৭
গত মঙ্গলবার থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র। ফাইল ছবি

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে আজ বৃহস্পতিবারের পরীক্ষায় ২৬ হাজার ৮৬৫ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

‎আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি বলছে, এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ১২ হাজার ৩১৬ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষায় ১২ হাজার ১৫০ জন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ভোকেশনাল পরীক্ষায় ২ হাজার ৩৯৯ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

‎আজ সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত দেশের ৩ হাজার ৮৮৫টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা।

‎এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন দাখিলের আরবি প্রথম পত্র এবং এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনালের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি-২ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শিক্ষা বোর্ডগুলোর মোর্চা আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তথ্য জানানো হয়।

‎পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক কড়াকড়ি এবং সিসিটিভির নজরদারির মধ্যেই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সারা দেশে নকল ও অসদুপায় অবলম্বন করায় ১৯ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে ৬ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৩ জন দাখিল পরীক্ষার্থী এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ১০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

‎আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২ হাজার ৪৮১টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বোর্ডগুলোর অধীনে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১১ লাখ ১৮ হাজার ৭৬৪ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১১ লাখ ৬ হাজার ৪৪৮ জন। অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ হাজার ৩১৬ জন।

ঢাকা বোর্ড: ঢাকা বোর্ডে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৭০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৯১ হাজার ৭৩৪ জন অংশগ্রহণ করে। এখানে অনুপস্থিত ছিল ২ হাজার ৯৩৬ জন।

রাজশাহী বোর্ড: এই বোর্ডে ১ লাখ ৩০ হাজার ১১০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ হাজার ৭৩৬ জন অনুপস্থিত ছিল। কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ১৭ হাজার ৪৮১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ হাজার ৩৬৫ জন অনুপস্থিত ছিল এবং বহিষ্কৃত হয়েছে ২ জন।

যশোর বোর্ড: এই বোর্ডে ১ লাখ ১১ হাজার ৭৪১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল ১ হাজার ৪৮২ জন এবং বহিষ্কৃত হয়েছে ২ জন।

চট্টগ্রাম বোর্ড: এই বোর্ডে ১ লাখ ৬ হাজার ৮৬৭ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ হাজার ২২ জন অনুপস্থিত ছিল এবং বহিষ্কৃত হয়েছে একজন।

‎সিলেট বোর্ড: এই বোর্ডে ৭০ হাজার ২৯২ পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল ৭০৬ জন।

বরিশাল বোর্ড: ৬৫ হাজার ৪৪১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে এই বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ৯৮০ জন।

দিনাজপুর বোর্ড: ১ লাখ ৪১ হাজার ২২০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল ১ হাজার ৩০১ জন এবং বহিষ্কৃত হয়েছে একজন।

ময়মনসিংহ বোর্ড: ৮০ হাজার ৯৬৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে এই বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ৭৮৮ জন।

এদিকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষায় ৭৪১টি কেন্দ্রে ২ লাখ ৫৩ হাজার ৮৮২ পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশগ্রহণ করে ২ লাখ ৪১ হাজার ৭৩২ জন। অনুপস্থিত ছিল ১২ হাজার ১৫০ জন।

‎কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইংরেজি-২ বিষয়ের পরীক্ষায় মোট কেন্দ্র ছিল ৬৫৩টি। ১ লাখ ২০ হাজার ১৬০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ১৭ হাজার ৭৬১ জন অংশগ্রহণ করে। অনুপস্থিত ছিল ২ হাজার ৩৯৯ জন।

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়শিক্ষার্থীপরীক্ষাএসএসসি পরীক্ষাপরীক্ষার্থীশিক্ষা অধিদপ্তরশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

