Ajker Patrika
শিক্ষা

গবেষণা সহযোগিতা জোরদারে ঢাবি-এসিইউ বৈঠক

ঢাবি প্রতিনিধি
গবেষণা সহযোগিতা জোরদারে ঢাবি-এসিইউ বৈঠক
গবেষণা সহযোগিতা জোরদারে ঢাবি-এসিইউ বৈঠক। ছবি: সংগৃহীত

গবেষণা সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজের (এসিইউ) মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুন) উপাচার্যের কার্যালয়ে এ বৈঠকে উভয় পক্ষ শিক্ষা, গবেষণা এবং বৈশ্বিক অংশীদারত্ব সম্প্রসারণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসিইউ মহাসচিব অধ্যাপক কলিন রিওর্ডান এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মেম্বারশিপ এনগেজমেন্ট লিড ইকিতা পোখারনা বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হল প্রাধ্যক্ষ, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউট পরিচালক এবং প্রক্টর উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ও অংশীদারত্ব আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কমনওয়েলথভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার বৃত্তি ও ফেলোশিপের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়।

যৌথ গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণে এসিইউভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন বক্তারা।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উদ্বুদ্ধকরণ ও বিনিময় কর্মসূচি চালুর সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় করা হয়।

বৈঠকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ‘ডিজিটাল রূপান্তর এবং শিক্ষাদান, শিখন ও গবেষণায় উদীয়মান প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা আরও গভীর করতে হবে।’ তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠক শেষে এসিইউ মহাসচিব অধ্যাপক কলিন রিওর্ডান উপাচার্যের কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পৃথক আলোচনা করেন।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়গবেষণাবৈঠকশিক্ষা
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