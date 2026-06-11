গবেষণা সহযোগিতা জোরদারে ঢাবি-এসিইউ বৈঠক

গবেষণা সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজের (এসিইউ) মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুন) উপাচার্যের কার্যালয়ে এ বৈঠকে উভয় পক্ষ শিক্ষা, গবেষণা এবং বৈশ্বিক অংশীদারত্ব সম্প্রসারণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসিইউ মহাসচিব অধ্যাপক কলিন রিওর্ডান এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মেম্বারশিপ এনগেজমেন্ট লিড ইকিতা পোখারনা বক্তব্য রাখেন।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হল প্রাধ্যক্ষ, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউট পরিচালক এবং প্রক্টর উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ও অংশীদারত্ব আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কমনওয়েলথভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার বৃত্তি ও ফেলোশিপের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়।
যৌথ গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণে এসিইউভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন বক্তারা।
এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উদ্বুদ্ধকরণ ও বিনিময় কর্মসূচি চালুর সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় করা হয়।
বৈঠকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ‘ডিজিটাল রূপান্তর এবং শিক্ষাদান, শিখন ও গবেষণায় উদীয়মান প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা আরও গভীর করতে হবে।’ তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।
বৈঠক শেষে এসিইউ মহাসচিব অধ্যাপক কলিন রিওর্ডান উপাচার্যের কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পৃথক আলোচনা করেন।
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৮তম বিইউপি দিবস উদযাপন করেছে। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৮ বছর পূর্ণ করে ১৯তম বছরে পদার্পণ করেছে।৪ মিনিট আগে
বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি)-এর পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও পরিবেশবিষয়ক ক্লাবের উদ্যোগে ১০ ও ১১ জুন দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।২৫ মিনিট আগে
দেশের ক্রীড়া ও শিক্ষা খাতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, খেলোয়াড়দের শিক্ষাগত উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) ও বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।৩৮ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরের মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে তদারকি জোরদার এবং অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দুই বছর মেয়াদি এ কমিটি বিদ্যালয়টির সার্বিক উন্নয়ন এবং অনিয়ম বন্ধে পদক্ষেপ নেবে।১ ঘণ্টা আগে