এসএসসির ফল প্রকাশ সোমবার

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল আগামী সোমবার প্রকাশ করা হবে। সারা দেশে একযোগে এ ফল প্রকাশ করা হবে। শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট ও মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানা যাবে।
আজ শনিবার এসব তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ আক্তারুজ্জামান।
চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় ২১ এপ্রিল, চলে ২০ মে পর্যন্ত। এরপর ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। আর দাখিল ও ভোকেশনালের তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হয় ২৪ মে।
তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল দেওয়ার রেওয়াজ আছে। সেই বিবেচনায় ২০ জুলাই ফল প্রকাশের পরিকল্পনার কথা এর আগে জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তবে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি বোর্ডগুলো।
চলতি বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেছিল ১৮ লাখ ৫৭ হাজার পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ১৪ লাখ ১৮ হাজার ৩৯৮ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা, ৩ লাখ ৪ হাজার ২৮৬ জন দাখিল পরীক্ষা এবং ১ লাখ ৩৪ হাজার ৬৬০ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করে।
শিক্ষা বোর্ড সূত্র বলছে, সব শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীরা এসএমএসের মাধ্যমেও ফল জানতে পারবে।
জানা গেছে, মুঠোফোনে যেকোনো সিম ব্যবহার করে এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানা যাবে। এ জন্য মেসেজ অপশনে গিয়ে প্রথমে SSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর, এরপর রোল নম্বর লিখতে হবে। এরপর স্পেস দিয়ে YEAR লিখে ১৬১৪০ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে পরীক্ষার ফল জানিয়ে দেওয়া হবে।
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এসএমএসের ফরম্যাট হবে SSC DHA ROLL YEAR। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন দাখিল পরীক্ষার্থীদের ফল জানতে SSC MAD ROLL YEAR লিখে ১৬১৪০ নম্বরে পাঠাতে হবে। আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের SSC TEC ROLL YEAR লিখে একই নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। প্রতিটি এসএমএসের জন্য ১ টাকা ৩৯ পয়সা চার্জ প্রযোজ্য হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে নিয়মিত এমএ প্রোগ্রামে (বহিরাগত শিক্ষার্থী) ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ইংরেজি বিষয়ে সিজিপিএ ন্যূনতম ৩.০০ নিয়ে স্নাতক (সম্মান) পাস করা শিক্ষার্থীরা এ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।৭ ঘণ্টা আগে
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দুপুর ১২টা ১ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।৭ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করে স্নাতকোত্তর করার সিদ্ধান্ত নিই। তখন করোনা মহামারি চলছিল। সেই সময়কে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাজ্যের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রাইনোলজিতে স্নাতকোত্তর শুরু করি।১০ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে। তবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সেটি যে শহরে অবস্থিত, সেই শহর সম্পর্কেও আগে থেকে ধারণা থাকা জরুরি। কারণ, একটি শহরের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ, জীবনযাত্রার মান এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা—এসব একটি আদর্শ১০ ঘণ্টা আগে