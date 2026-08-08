ডুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দুপুর ১২টা ১ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।
এর আগে, গত ২ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফলাফল ও মূল তালিকা থেকে নিজেদের ফল দেখতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ও তালিকা দেখতে লিংকে প্রবেশ করতে হবে।
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