Ajker Patrika
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শিক্ষা

ডুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শিক্ষা ডেস্ক
ডুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
শিক্ষার্থীশূন্য ডুয়েট ক্যাম্পাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দুপুর ১২টা ১ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।

এর আগে, গত ২ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফলাফল ও মূল তালিকা থেকে নিজেদের ফল দেখতে পারবেন।

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ও তালিকা দেখতে লিংকে প্রবেশ করতে হবে।

বিষয়:

ওয়েবসাইটফল প্রকাশশিক্ষা
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