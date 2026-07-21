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শিক্ষা

ঢাবির দুই অনুষদে নতুন ডিন

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবির দুই অনুষদে নতুন ডিন
অধ্যাপক মো. মেহেদী হাসান খান ও অধ্যাপক ড. মো. আবদুল করিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সামাজিক বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদে নতুন দুজন ভারপ্রাপ্ত ডিন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন—পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক মো. মেহেদী হাসান খান, যিনি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুল করিম, যিনি জীববিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর প্রথম সংবিধির ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী তাঁদের এ নিয়োগ প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, নবনিযুক্ত দুজন ভারপ্রাপ্ত ডিন ইতিমধ্যে নিজ নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এ উপলক্ষে পৃথক দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সদ্য সাবেক ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের সদ্য সাবেক ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুল আহসান উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট দুই অনুষদের অধিভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানরাও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বিষয়:

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