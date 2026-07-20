Ajker Patrika
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সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা সম্মেলন

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা সম্মেলন
‘টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি, ন্যায়বিচার ও প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতা’ প্রতিপাদ্য নিয়ে এই সম্মেলন গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি, ন্যায়বিচার ও প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতা’ প্রতিপাদ্য নিয়ে সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে দুই দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্র ও শনিবার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ওপর জাতীয় আন্তবিভাগীয় সম্মেলন গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সোসাইটির আয়োজনে সম্মেলনের অন্যতম গণমাধ্যম সহযোগী ছিল আজকের পত্রিকা। সম্মেলনে উপস্থাপিত সব গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ নিয়ে ‘বুক অব অ্যাবস্ট্রাক্ট অব এনআইসিএসডিজি-২০২৬’ শীর্ষক বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিনের বিভিন্ন পর্বে বক্তা ছিলেন অধ্যাপক সাইদুর রহমান, অধ্যাপক মো. মামুন হাবিব ও অধ্যাপক সায়েম।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মো. মামুন হাবিব, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. তাহের বিল্লাল খলিফা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সৈয়দ নাকিব সাদী, আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মো. জিয়াউর রহমান, সহ-আহ্বায়ক মো. আমজাদ হোসেন ও মো. শাদমান শাকিব। এই পর্বে সম্মেলনের সেরা গবেষকদের ‘বেস্ট প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

বিষয়:

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