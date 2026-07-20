জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা: সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের জন্য বৃত্তির সুযোগ

গবেষণা কিংবা সাংবাদিকতার মাধ্যমে নিজেকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে চান? তাহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে একটি দারুণ সুযোগ। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, পিএইচডি গবেষক এবং সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের জন্য ২০২৭ সালের স্কলারশিপ কর্মসূচিতে আবেদন আহ্বান করেছে জার্মানির হান্স সাইডেল ফাউন্ডেশন।
এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে আপনার সামাজিক দায়বদ্ধতা, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা এবং মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতাও।
আবেদনপত্র, শিক্ষাগত সনদ, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, বৈধ পাসপোর্ট, হালনাগাদ সিভি বা রেজুমে, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়ক নথি জমা দিতে হবে।
আবেদনের বিস্তারিত ও অনলাইন আবেদন:
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৭।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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