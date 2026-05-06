Ajker Patrika
শিক্ষা

পরিবেশ রক্ষায় সহযোগিতা জোরদারে একমত ঢাবি ও সুইডেন দূতাবাস

ঢাবি প্রতিনিধি
পরিবেশ রক্ষায় সহযোগিতা জোরদারে একমত ঢাবি ও সুইডেন দূতাবাস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) নায়োকা মারটিনেজ বেকস্ট্রম। ছবি: সংগৃহীত

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহযোগিতা জোরদারে একমত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও সুইডেন দূতাবাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে আজ বুধবার উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) নায়োকা মারটিনেজ বেকস্ট্রম। এ সময় তাঁরা সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান।

বৈঠকে পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণদের সক্রিয় সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনায় উঠে আসে, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জটিল বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের কাছে সহজভাবে তুলে ধরতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন ও জার্মানির সহায়তায় ইতিমধ্যে একাধিক পাবলিক কনসালটেশন আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

এ ছাড়া, শিগগিরই একটি বড় কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনার কথাও জানানো হয় বৈঠকে। এতে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় সম্পৃক্ততা থাকবে বলে আশা প্রকাশ করা হয় বৈঠকে।

বৈঠকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের উদ্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাবিঢাকা বিভাগশিক্ষাসুইডেনরাষ্ট্রদূত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে বিজয়কে সহায়তা করবে কংগ্রেস, পেতে পারে ২ মন্ত্রিত্ব

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

রাজধানীর ফার্মগেটে চলন্ত মাইক্রোবাসে আগুন

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

সঙ্গী করে ক্ষমতায় আরোহণ, সেই বিজেপির হাতেই পতন হয়েছে যে ৬ মুখ্যমন্ত্রীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

সম্পর্কিত

পরিবেশ রক্ষায় সহযোগিতা জোরদারে একমত ঢাবি ও সুইডেন দূতাবাস

পরিবেশ রক্ষায় সহযোগিতা জোরদারে একমত ঢাবি ও সুইডেন দূতাবাস

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পাশাপাশি প্রধানদেরও বদলির সুযোগ, নতুন নীতিমালা জারি

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পাশাপাশি প্রধানদেরও বদলির সুযোগ, নতুন নীতিমালা জারি

জাপানিদের সাফল্যের ৭ রহস্য

জাপানিদের সাফল্যের ৭ রহস্য

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল