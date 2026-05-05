Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

এইউবিতে ২৪ কলেজের অংশগ্রহণে আন্তকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

সামসুন্নাহার পিংকি
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ২৩: ০৪
এইউবিতে ২৪ কলেজের অংশগ্রহণে আন্তকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন
এইউবিতে আন্তঃকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

আশুলিয়ায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এইউবি) স্থায়ী ক্যাম্পাসে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ক্লেমন-এইউবি আন্তকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬। ঢাকাসহ গাজীপুর ও নরসিংদী জেলার মোট ২৪টি কলেজ অংশ নিয়েছে এই প্রতিযোগিতায়।

মঙ্গলবার (৫ মে) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক পর্দা ওঠে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট। তাঁর উপস্থিতিতে খেলোয়াড়দের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ দেখা দেয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এইউবির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া, ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সায়েদা আক্তার বেগম এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন ড. মুহাম্মাদ জাফার সাদেক।

এইউবিতে আন্তঃকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট
এইউবিতে আন্তঃকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এম এ মোতালিব চৌধুরী, স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক ও ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ সোলায়মান, এইউবি স্পোর্টস ক্লাবের মডারেটর ও সমাজকর্ম বিভাগের প্রভাষক আরিফ খানসহ অন্যারা। বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও অতিথিরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

উদ্বোধনী ম্যাচের টসের মাধ্যমে অতিথিরা আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের সূচনা করেন। এ সময় তাঁরা শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাব গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, ‘এ ধরনের বড় আয়োজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেবে। উদ্বোধনী ম্যাচটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আমরা আশা করছি, পরবর্তী ম্যাচগুলো আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর হবে।’

স্পোর্টস ক্লাবের মডারেটর আরিফ খান বলেন, ‘খেলাধুলা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি নেতৃত্বগুণ, শৃঙ্খলা ও দলগত মানসিকতা গড়ে তুলতেও সহায়তা করে।’

আয়োজকেরা জানান, ১৫ মে টুর্নামেন্টের গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হবে। ২৪টি কলেজের অংশগ্রহণে আয়োজিত টুর্নামেন্টকে তরুণ ক্রিকেটারদের প্রতিভা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখা হচ্ছে। উদ্বোধনী ম্যাচ ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। দর্শকদের সরব উপস্থিতি ও শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য সূচনাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসআশুলিয়াশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

রংপুরে কিশোর গ্যাং সদস্যদের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

রংপুরে কিশোর গ্যাং সদস্যদের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

অতিবৃষ্টির পর তাপপ্রবাহ ও ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কা, মে মাসের পূর্বাভাসে আরও যা যা আছে

অতিবৃষ্টির পর তাপপ্রবাহ ও ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কা, মে মাসের পূর্বাভাসে আরও যা যা আছে

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

সম্পর্কিত

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

ঢাবির হলে ‘ব্যানার টানানো’ ঘিরে মুখোমুখি ছাত্র সংসদ-ছাত্রদল

এইউবিতে ২৪ কলেজের অংশগ্রহণে আন্তকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

এইউবিতে ২৪ কলেজের অংশগ্রহণে আন্তকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর সেরা এডুকেশন হাব: শিক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর সেরা এডুকেশন হাব: শিক্ষামন্ত্রী

বাংলাদেশে শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনে আগ্রহী ইউনিভার্সিটি অব ক্যানবেরা

বাংলাদেশে শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনে আগ্রহী ইউনিভার্সিটি অব ক্যানবেরা