নেদারল্যান্ডসের বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
নেদারল্যান্ডসে ওয়াগেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
ওয়াগেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় নেদারল্যান্ডসের ভেলুভ অঞ্চলে অবস্থিত একটি বিশ্বখ্যাত গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর ১০০টিরও বেশি দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসেন। বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।
সুযোগ-সুবিধা: ওয়াগেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। ডাচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন মান অনুসারে ২,৯০১-৩,৭০৭ ইউরো পর্যন্ত দেওয়া হবে। মাঠ গবেষণার জন্য তহবিল ও আবাসনের ব্যবস্থা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।
আবেদনের যোগ্যতা: আগ্রহী শিক্ষার্থীদের চমৎকার একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে। অর্থনীতি, পরিবেশ বিজ্ঞান অথবা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় চমৎকার লেখা ও বলায় অভিজ্ঞ হতে হবে। সমুদ্র, জ্বালানি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে আগ্রহ থাকতে হবে।
বৃত্তির উদ্দেশ্য: সমুদ্রভিত্তিক বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় মৎস্য খাত এবং অন্যান্য সামুদ্রিক অংশীজনদের মধ্যে কারা উপকৃত হবে এবং কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা বিশ্লেষণ করা। বিধিনিষেধ ও পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে জেলেদের স্থানভিত্তিক অভিযোজন ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। গবেষণার ফলাফল পিয়ার-রিভিউড জার্নালে প্রকাশ এবং নীতি-আলোচনায় অবদান রাখা।
গবেষণা ক্ষেত্র: এই বৃত্তিটি একটি পিএইচডি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেটি ডাচ উত্তর সাগরে বাণিজ্যিক মৎস্য খাতে সমুদ্রভিত্তিক বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব অনুসন্ধান করবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: অনলাইন আবেদনপত্র, জীবনবৃত্তান্ত, জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট, একাডেমিক সার্টিফিকেট, চারটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, এমএসসি ডিগ্রির ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেট, ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ (যদি প্রযোজ্য হয়), রেফারিদের যোগাযোগের বিবরণ, মেডিকেল সার্টিফিকেট।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
