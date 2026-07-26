Ajker Patrika
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শিক্ষা

Connectors-এর ব্যবহার (পর্ব–৪)

শিক্ষা ডেস্ক
Connectors-এর ব্যবহার (পর্ব–৪)

ইংরেজি লেখা ও কথাকে আরও সাবলীল, আকর্ষণীয় করতে Connectors গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজ থাকছে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় Connector-এর ব্যবহার।

Meanwhile (এদিকে/এরই মধ্যে)

My mother was cooking. Meanwhile, I was setting the table.

আমার মা রান্না করছিলেন। এদিকে আমি খাবারের টেবিল গোছাচ্ছিলাম।

As soon as (যেই... অমনি/সঙ্গে সঙ্গে)

As soon as I reached home, it started raining.

আমি বাসায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি শুরু হলো।

Even though (যদিও/তা সত্ত্বেও)

Even though he was tired, he finished the project. ক্লান্ত থাকলেও সে প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে।

For this reason (এই কারণে)

She missed many classes. For this reason, she found the exam difficult.

সে অনেক ক্লাস মিস করেছে। এই কারণে পরীক্ষাটি তার কঠিন লেগেছে।

প্রতিদিন নতুন Connector দিয়ে নিজে বাক্য লিখুন এবং কথা বলা ও লেখায় নিয়মিত ব্যবহার করুন। এভাবেই ধীরে ধীরে আপনার ইংরেজি আরও সাবলীল ও সমৃদ্ধ হবে।

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