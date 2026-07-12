Ajker Patrika
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শিক্ষা

ইংরেজিতে Connectors এর ব্যবহার

শিক্ষা ডেস্ক
ইংরেজিতে Connectors এর ব্যবহার

ইংরেজি ভালো লিখতে বা কথা বলতে শুধু শব্দভান্ডার জানাই যথেষ্ট নয়। বাক্যে সঠিক সংযোগ তৈরি করাও জরুরি। এই সংযোগের কাজ করে Connectors বা Linking Words। এগুলোর সঠিক ব্যবহার লেখাকে করে সুসংগঠিত, যুক্তিসংগত ও সহজবোধ্য। তাই ইংরেজি শেখার শুরু থেকে Connectors সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

Connectors কী?

Connectors হলো এমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, যা একটি বাক্যের সঙ্গে আরেকটি বাক্য বা একটি ভাবের সঙ্গে আরেকটি ভাবের সম্পর্ক তৈরি করে। এগুলো লেখা ও কথাকে আরও সাবলীল, অর্থবহ এবং গুছিয়ে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

কিছু নমুনা

ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী কিছু প্রচলিত Connector হলো—

  • তথ্য যোগ করতে: and, also, besides, moreover, furthermore, in addition
  • বৈপরীত্য বোঝাতে: but, however, although, though, nevertheless
  • কারণ প্রকাশে: because, since, as. এ ছাড়াও অনেক Connectors আছে।

বাক্যে ব্যবহার

শুধু Connectors মুখস্থ করলেই হবে না। বাক্যে এর ব্যবহারও জানতে হবে। কোন Connector কোথায় ব্যবহার করতে হয়, তা সহজে আয়ত্ত করতে হবে।

  • I like tea and coffee. — আমি চা এবং কফি পছন্দ করি।
  • He is poor, but he is honest. — সে গরিব, কিন্তু সৎ।
  • I stayed home because it was raining. — বৃষ্টি হচ্ছিল বলে আমি বাসায় ছিলাম।
  • It was late, so we went home. — অনেক রাত হয়েছিল, তাই আমরা বাড়ি গেলাম।
  • Although he was tired, he worked. — যদিও সে ক্লান্ত ছিল, তবু সে কাজ করেছে।
  • I wanted to go. However, I was busy. — আমি যে

শেখার সহজ কৌশল

প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি Connector ব্যবহার করে বাক্য লেখার অভ্যাস করুন। ইংরেজি সংবাদ, গল্প বা প্রবন্ধ পড়ার সময় ব্যবহৃত Connectors আলাদা করে চিহ্নিত করুন। একই Connector বারবার ব্যবহার না করে বিকল্প শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করুন। লেখা শেষ হলে দেখে নিন, উপযুক্ত Connector যোগ করলে লেখাটি আরও সাবলীল হয় কি না।

মনে রাখুন

ইংরেজিতে ভালো হতে চাইলে সঠিক Connector-এর ব্যবহার জানতে হবে। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে Connectors ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করলে ইংরেজিতে লেখা ও বলার আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়ে যায়।

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ছাপা সংস্করণশিক্ষা
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