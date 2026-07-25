Ajker Patrika
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শিক্ষা

রাবির আইবিএতে এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি, আবেদন ২৬ আগস্ট পর্যন্ত

শিক্ষা ডেস্ক
রাবির আইবিএতে এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি, আবেদন ২৬ আগস্ট পর্যন্ত
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (আইবিএ) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে বিবিএ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ১৯তম ব্যাচের এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের জন্য প্রার্থীকে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৫০ সিজিপিএ নিয়ে বিবিএ পাস হতে হবে। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ২৫০ টাকা, যা ‘নগদ’-এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

আইবিএ সূত্রে জানা গেছে, প্রোগ্রামটি ৩৯ ক্রেডিটের এবং পাঠদান হবে ইংরেজি মাধ্যমে।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২৯ আগস্ট সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে আইবিএ ভবনে ইংরেজি, গণিত ও মানসিক দক্ষতার ওপর এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন দুপুর ১২টায় মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।

তবে বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বা আইবিএর অন্য কোনো এমবিএ প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এ প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন না।

বিষয়:

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